Ce "plus beau Village de France" est accessible à bord d'une ancienne locomotive à vapeur

Ce village de pierre et d'eau aux cabanes colorées est accessible à bord d'une ancienne locomotive à vapeur.

Il existe en France des villages au cœur d'une nature préservée où le temps semble s'être arrêté. Parmi ceux-ci, certains sont labellisés "Plus beaux villages de France" en raison de leur riche patrimoine naturel et bâti. En Charente-Maritime, 13 villages disséminés dans l'ensemble du département ont reçu le titre de "Village de Pierres et d'Eau", car leur bâti remarquable est lié à l'eau. Seulement, ces villages d'exception sont souvent réputés difficiles d'accès. Et si on vous disait qu'il existe en Nouvelle-Aquitaine un village qui réunit ces deux titres et qui se rejoint en locomotive à vapeur ?

Pour se rendre dans cet ancien village ostréicole lové au cœur des marais en Charente-Maritime, on monte dans les anciennes locomotives à vapeur du Train des Mouettes sur une ligne de chemin de fer qui a longtemps transporté le sel, le fameux "or blanc" star de la région. Au départ de Saujon, le train touristique longe les marais salants, les pâturages et les vignes. On y croise des cigognes, des hérons cendrés, des aigrettes… Avant d'arriver enfin à destination : Mornac-sur-Seudre. Ce village de 865 habitants situé sur la rive gauche de la Seudre, en marge de la presqu'île d'Arvert, offre un "paysage au mille bassins" qui "vit au rythme de la marée", selon l'animateur Stéphane Bern. Depuis le port au cœur du village, on se promène sur la Seurdre à bord de l'Aigrette. Le long du chenal, on découvre des anciennes cabanes ostréicoles aux couleurs bleues, rouges ou jaunes vives. Le charme opère.

Aujourd'hui la majorité de ses bassins sert à la production d'huîtres, bien qu'il reste encore un marais salant en activité. On visite le village à travers ses venelles fleuries de roses trémières, à l'architecture singulière dans l'ancien quartier des marins aux maisons typiquement charentaises, blanches et basses aux volets bleu ou vert pastel. Verriers, maroquiniers, bijoutiers, potiers... De nombreux artisans ont investi le village depuis les années 50. Une boucle de 5 kilomètres, les "Taillées piétonnes", permet la découverte des attraits touristiques du village, de l'église romane aux halles médiévales. Enfin, on ne fera pas l'impasse sur la dégustation de la fameuse éclade, un plat traditionnel charentais de moules disposées en rosace puis cuites sur des aiguilles de pin.

Le village est situé à 10 kilomètres au nord de Royan et à une vingtaine de kilomètres de la côte Atlantique. En train, il suffit de se rendre à la gare de TER de Saujon à 7 minutes de Royan, pour emprunter le Train des Mouettes en activité d'avril à septembre et pendant les vacances de la Toussaint. Le trajet dure trente minutes et relie Saujon à La Tremblade en passant par Mornac-sur-Seudre. Le billet est par défaut un aller/retour valable à la journée (16 euros pour un adulte, 8 euros pour un enfant de 4 à 16 ans), ce qui permet de faire des escales. On est partis ?