Simple et délicieuse, cette recette de lasagnes nous réconcilie avec ce légume inhabituel

Cette recette de lasagnes est un délice à l'automne, elle met à l'honneur ce savoureux légume de saison.

L'automne arrive à grands pas ! Si cela vous déprime, sachez que l'automne offre aussi des recettes de cuisine riches en saveurs et en textures à travers des plats bien réconfortants pour affronter le froid. Et si on devait n'en citer qu'un, on opterait bien pour la lasagne dont il existe un nombre incalculable de recettes. Celle que nous allons vous proposer est élaborée avec un légume star de la saison, à la couleur vive et à la saveur bien distincte.

Des courges de toutes les formes et de toutes les couleurs fleurissent dans les marchés et grandes surfaces à l'automne. C'est le moment d'opter pour le potiron, à la saveur très douce et à la chair tendre. Dans les bacs, il se distingue par sa forme ronde et aplatie par rapport aux autres potimarrons, citrouilles ou butternut, avec une couleur qui varie de l'orange au vert foncé. Prêts à opter pour le combo gagnant béchamel-potiron dans vos lasagnes ?

Pour la préparation de la recette pour 4 personnes, il vous faudra donc 1/4 de potiron, une dizaine de feuilles de lasagne, 2 branches de céleri, 3 gousses d'ail, un oignon, un bouquet de persil, 200 grammes de fromage râpé, 50 centilitres de lait, 100 grammes de Maïzena, du sel et du poivre.

On commence par préchauffer son four à 200°C, on épluche et émince l'oignon, on coupe le céleri et on fait revenir le tout dans une poêle bien chaude et graissée à l'huile. Place au potiron que l'on coupera en petits cubes, en prenant bien soin au préalable d'en retirer la peau. Ajouter-le au mélange. Hacher le persil et émincer l'ail puis les ajouter également dans la poêle. Saler, poivrer et recouvrir le tout jusqu'à ce que l'eau du potiron se soit évaporée.

Place à la préparation de la béchamel. Dans un bol, mélangez la Maïzena avec un peu de lait. Dans une casserole, faire bouillir le reste du lait puis diminuer le feu et y verser la préparation du bol. Mélangez doucement jusqu'à ce que la préparation s'épaississe. Ajoutez du sel et du poivre. Votre béchamel est prête !

Dans un plat allant au four, commencez par tapisser le fond d'une couche du mélange à la courge, puis recouvrir d'une feuille de lasagne, et enfin recouvrir d'une couche de béchamel. Répétez cette superposition avant de terminer en couronnant le tout de fromage râpé. Enfourner durant 45 minutes et c'est prêt ! Bon appétit !