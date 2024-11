C'est la cuisson idéale pour obtenir un poulet rôti parfait

Le poulet rôti n'a jamais été aussi bon avec cette technique de cuisson !

Le poulet rôti, cet incontournable du repas de famille ou dominical, est un plat de viande très apprécié en France, avec sa chair la moins grasse et chère du marché. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, il n'est pas si simple que ça à préparer. Pas assez cuit à certains endroits ou trop sec à d'autres, le poulet rôti peut aussi être catastrophique. Pas de panique, nous vous livrons la méthode secrète pour vous assurer une cuisson parfaite.

Pour obtenir un poulet rôti juteux et cuit de manière homogène comme à votre rôtisserie préférée, préparez-vous à être actif tout au long de la cuisson. Et oui, ce n'est pas si simple, on vous avait prévenus : attendre le bip du minuteur pendant que le four fait tout seul le travail, c'est de l'histoire ancienne ! Alors, retroussez-vous les manches et lisez bien ces lignes.

Surtout première chose à faire, ou plutôt à ne pas faire : ne rincez surtout pas votre poulet cru à l'eau ! Contrairement aux idées reçues, passer son poulet sous l'eau ne détruit pas les bactéries, bien au contraire, cela augmente les risques d'intoxication alimentaire en dispersant les bactéries autour de l'évier...

Commencez par masser votre poulet entier de beurre fondu ou d'huile, selon vos préférences, pour permettre à la peau de ne pas se dessécher. Vous pouvez vous aider de gants en plastique et même d'un pinceau de cuisine si l'idée d'utiliser vos doigts vous chafouine. Ensuite, verser un demi-verre d'eau ou de bouillon dans le plat de cuisson de votre poulet. Cela permettra de constituer le jus de cuisson avec lequel vous allez l'arroser pendant qu'il cuit.

Place ensuite à la cuisson en trois temps. Enfournez votre poulet à 180°C en mode chaleur pulsée. Vous allez le retourner et l'arroser régulièrement de son jus de cuisson environ toutes les 15-20 minutes. On commence par l'enfourner 15 minutes sur une cuisse, puis 15 minutes sur l'autre, puis on l'enfourne de 20 à 30 minutes sur le dos, puis de 20 à 30 autres minutes sur le ventre, tout en songeant à chaque fois à l'arroser de son jus à l'aide d'une cuillère à soupe avant de referme le four !

Vous tablerez sur une cuisson d'environ 1 heure pour un poulet rôti d'un kilo, et d'1h30 pour un poulet rôti d'1,5 kg. Et vous voilà avec un délicieux poulet rôti aux effluves odorantes, juteux à l'intérieur et à la peau croustillante et dorée à l'extérieur, comme à la rôtisserie du coin.