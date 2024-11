C'est la meilleure variété de pomme de terre pour la raclette, elle se marie parfaitement avec le fromage

Pour une raclette réussie, on mise sur cette variété de pommes de terre !

Fromage dégoulinant, chaleur de l'appareil, ambiance conviviale... Rien de tel qu'une bonne raclette pour réchauffer le corps et le cœur en ces froides journées d'hiver. Simple à préparer, pratique à organiser et pas chère, la raclette fait l'unanimité chez les Français. De la charcuterie, du fromage et des pommes de terre, oui mais pas n'importe lesquelles ! Pour une raclette réussie, le choix de ce légume généreux est cruciale. Voici la variété à privilégier absolument dans vos assiettes.

Toutes les variétés de pommes de terre ne conviennent pas à une raclette. Les pommes de terre farineuses, par exemple, ont plutôt vocation à être transformées en purée. Au premier coup de fourchette, elles vont littéralement se désintégrer ! Sans aucun doute, les pommes de terre à la chair ferme et fondante sont les meilleures. Elles résistent à la cuisson et ne brunissent pas. Et elles ont l'avantage de conserver une texture agréable en bouche et d'absorber les saveurs du fromage à raclette.

Dans le lot des pommes de terre validées pour une raclette irréprochable, on retrouve donc les variétés suivantes : la Charlotte à la chair fine et savoureuse, la Ratte, plus petite et délicieuse, la Chérie à la peau fine et à la chair ferme, la Belle de Fontenay ou l'Amandine, des classiques à la chaire ferme et fondante.

Mais il existe une variété un peu plus rare, mais toutefois facile à trouver en magasin, qui sort du lot : la Roseval. Avec sa chair délicatement rosée, elle apportera non seulement une touche de couleur à votre assiette, mais laissera aussi un doux parfum en bouche. En effet, son goût subtil, légèrement sucré, se marie à merveille au fromage fondu. Et pour couronner le tout, sa texture ferme qui résiste à la cuisson est idéale à piquer à la fourchette !

La Roseval est certes un excellent choix pour une raclette réussie, mais elle n'est pas la seule option. Comme énoncé plus haut, l'important est de choisir une variété à la chair ferme et fondante et si vous ne trouvez pas le nom de la variété sur les étals des supermarchés, optez simplement pour des pommes de terre mentionnées "Cuisson vapeur" ou "À poêler". Petit conseil : choisissez des pommes de terre toutes de la même taille pour une cuisson homogène et de préférence à la peau fine, qui peuvent également être consommées sans être pelées.

Maintenant que vous avez fait le bon choix, vous n'avez plus qu'à laver soigneusement vos pommes de terre et les cuire à la vapeur, la méthode la plus saine pour préserver les nutriments. Comptez entre 20 et 30 minutes de temps de cuisson, jusqu'à ce qu'elles soient tendres (il suffit de les piquer avec une fourchette pour vérifier). Bon appétit !