Les mammas italiennes le savent bien, ce détail sur l'étiquette sépare les bons des mauvais spaghettis

Ce détail permet de dénicher les meilleurs spaghettis du supermarché.

Les Italiens excellent dans l'art de cuire la pasta et la marier avec une infinité d'ingrédients. C'est pourquoi ils attachent une grande importance à la qualité du produit. Les spaghettis sont les pâtes les plus connus au monde, à tel point que l'on en trouve en quantité dans tous les supermarchés. Mais comment distinguer les bons des mauvais ? Lors de l'achat de votre paquet de spaghettis, la lecture de l'étiquette fera la différence.

L'ingrédient de base qui se trouve dans les pâtes italiennes, c'est le blé dur. C'est lui qui contient principalement les protéines, qui contribuent non seulement à garder les pâtes élastiques et résistantes à la cuisson, mais aussi à ce qu'elles ne deviennent pas trop collantes. Pour réduire les coûts, de nombreuses marques utilisent du blé de mauvaise qualité. Résultat, les spaghettis sont moins fermes, se brisent aisément et libèrent un excès d'amidon dans l'eau, ce qui altère leur consistance et le rendu final n'est pas appétissant : elles n'adhèrent pas à la sauce.

L'indice le plus important qu'il faut donc vérifier sur vos spaghettis est leur teneur en protéines. Optez donc pour un paquet de pâtes au blé dur de qualité provenant de pays aux réglementations agricoles strictes (certaines régions d'Italie ou même du Canada en font partie) : ces spaghettis de qualité contiennent sur l'étiquette environ 12 à 14% de protéines. Ensuite, penchez-vous sur la valeur nutritionnelle de vos pâtes en matière de glucides. Attention au pourcentage élevé dans les pâtes de mauvaise qualité, qui augmente rapidement le taux de sucre dans le sang !

Un autre indicateur de qualité sera l'absence d'additifs et d'agents chimiques, que les mauvaises marques utilisent pour améliorer la texture ou la couleur. Il est donc conseillé de choisir des spaghettis qui contiennent uniquement du blé dur et de l'eau comme ingrédients principaux, sans colorants ni conservateurs ajoutés. Attention également à la présence du glyphosate, un herbicide utilisé dans certaines cultures de blé !

Enfin, dernier indice à vérifier, qui parlera aux véritables experts de la pasta italienne, c'est le type d'étirage et le processus de séchage de vos pâtes. L'étirage au bronze est la meilleure technique pour que vos pâtes obtiennent la surface adéquate pour retenir au mieux la sauce, tandis que l'étirage au téflon, qui rend les pâtes plus lisses, les empêchent d'absorber correctement la sauce. Enfin, le séchage de qualité sera obtenu par un processus lent à basse température, afin de préserver les propriétés nutritionnelles du grain tandis que le séchage de mauvaise qualité est effectué à haute température, ce qui rend les pâtes plus cassantes.

Vous avez désormais toutes les clés en mains pour pouvoir écarter les mauvaises marques de spaghettis au supermarché. En plus de savourer un plat de spaghettis digne des mammas italiennes, vous vous vous éviterez tout trouble de la digestion, éventuelle prise de poids et problèmes de santé à long terme.