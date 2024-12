Hyper moelleuse et facile à faire, cette bûche revisitée va surprendre vos invités à Noël

Moins lourde que la recette classique, cette bûche va faire un carton auprès de vos convives à Noël.

Si la bûche traditionnelle est un dessert emblématique de Noël, elle est souvent perçue comme un peu lourde avec sa crème au beurre et sa base d'amandes. Heureusement, il existe de nombreuses variantes plus légères et tout aussi délicieuses. Avec cette recette qui requiert peu de technique et des ingrédients pas chers, vous allez épater vos invités à Noël.

Prêts à tester la "bûche façon tiramisù" ? Pour sa préparation, il faudra un moule à bûche d'environ 30 centimètres de long, 15 biscuits cuillères de type savoiardi, 500 grammes de mascarpone, 4 œufs, 135 grammes de sucre, 20 centilitres de café, 2 feuilles de gélatine, 3 cuillères à soupe de rhum et 50 grammes de cacao amer en poudre. Première chose à faire avant d'attaquer la recette : trempez vos feuilles de gélatine dans un récipient d'eau froide et réglez votre chrono sur 10 minutes, puis préparez un café fort que vous laisserez refroidir.

Commencez par séparer les blancs des jaunes dans deux saladiers différents. Ajoutez au saladier des jaunes la moitié du sucre, soit environ 65 grammes. Fouettez vigoureusement, si possible au batteur électrique, afin de blanchir le mélange qui doit doubler de volume. Ajoutez ensuite le mascarpone en entier. Fouettez vigoureusement peu de temps afin d'obtenir un mélange homogène sans être trop liquide. Versez ensuite le rhum et mélanger à nouveau à petite vitesse.

Place aux feuilles de gélatine ! Remplissez un verre de deux cuillères à soupe d'eau bien chaude. Sortez les feuilles de gélatine du récipient d'eau froide en les essorant puis mélangez-les dans le verre d'eau chaude afin de les dissoudre, puis versez le verre dans la préparation. Mélangez doucement.

Reprenons les blancs d'œufs laissés de côté. Montez en neige puis ajoutez l'autre moitié du sucre. Fouettez à nouveau afin d'obtenir des blancs bien fermes. Incorporez ensuite petit à petit les blancs montés en neige à la préparation, jusqu'à obtenir un mélange bien plus épais et consistant. Votre crème est enfin prête !

On procède au montage. Dans le moule à bûche, versez une généreuse quantité de crème qui recouvre le fond, et la faire remonter, en l'étalant à l'aide d'une spatule, sur tous les bords, sans laisser aucun trou d'air. Versez le café refroidi dans un récipient et ajoutez, optionnellement, une grosse cuillère de rhum. Imbibez un à un chaque biscuit dans le café en les retournant et en laissant le cœur du biscuit un tout petit peu sec et disposez-les dans le moule alignés les uns aux autres, de façon à recouvrir tout le fond du plat. Recouvrez ensuite d'une autre couche généreuse de crème. Réitérez l'opération avec une deuxième couche de biscuits trempés au café, que vous recouvrirez d'une dernière couche de crème. Bien lisser et laissez poser entre 6 et 7 heures au congélateur.

Démoulez votre bûche tiramisù, disposez-la sur un plat et saupoudrez sur le dessus du cacao amer pour donner un aspect velouté et gourmand à votre bûche. Laisser au frigo 3-4 heures avant de servir. Bon appétit !