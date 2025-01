C'est la technique idéale pour réussir à faire sauter sa crêpe comme un pro, elle marche à tous les coups

Si vous suivez nos indications à la lettre, votre crêpe ne devrait pas se casser et vous pourrez même vous attendre à une année "grasse" comme le veut la tradition de la Chandeleur.

La Chandeleur arrive ce dimanche 2 février avec ses bonnes senteurs parfumées de chocolat, caramel, fleur d'oranger... Parviendrez-vous à retourner votre crêpe d'un seul geste du poignet comme l'exige la tradition ? Ce geste prédirait la bonne santé des finances pour l'année à venir, et la tradition veut même que l'on mette une pièce de monnaie dans sa poche, et que l'on retourne ensuite la crêpe, sans la toucher ! Si la crêpe retombe à plat, sans se plier dans la poêle, vous pouvez vous attendre à une année "grasse". On vous livre la technique imparable pour retourner une crêpe en un tour de main.

Après avoir préparé votre pâte à crêpes et l'avoir laissée reposer, vous veillerez à utiliser une poêle à crêpes antiadhésive, bien graissée de beurre ou d'une huile neutre, soit à base d'arachides, de colza, de tournesol, de pépins de raisin, de germes de maïs ou de soja (les huiles d'olive ou de coco sont à bannir). Lorsque la poêle est bien chaude (vous pouvez faire le test de la goutte d'eau pour voir si elle frétille), vous verserez une petite louche de pâte que vous étalerez plus finement sur les bords qu'au centre, en faisant tourner la poêle à l'aide du manche.

Pour bien la faire voler, décollez là d'abord légèrement avec une spatule ou bien secouez la poêle brièvement pour vous assurer que la crêpe se détache. Inclinez votre poêle en la tenant par le manche de manière à ce que le bord de la crêpe dépasse très légèrement de la poêle. Ensuite, un mouvement sec et ferme du poignet du bas vers le haut devrait donner le résultat escompté : une retombée élégante sur la face opposée. Pour reproduire l'opération, n'oubliez pas d'étaler de l'huile sur la poêle entre chaque 2-3 crêpes à l'aide d'un essuie-tout.

Et voilà, vous avez désormais toutes les clés en mains pour faire sauter votre crêpe comme un pro. Et si vous voulez jouer la superstition de la Chandeleur à fond, lancez votre première crêpe par-dessus une armoire : il faut qu'elle retombe élégamment sur le dessus. Si vous la laissez reposer à cet endroit toute année (rassurez-vous, la crêpe va sécher et se transformer en carton), elle aurait soit-disant le don d'attirer la chance toute l'année. A bon entendeur, ou pas !