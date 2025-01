C'est l'astuce maline de Cyril Lignac pour alléger la pâte à crêpes : "Sur la proportion de lait, j'enlève…"

Pour des crêpes légères et aérées, Cyril Lignac ajoute un ingrédient simple dans sa recette.

Comme pour la pizza, le secret d'une bonne pâte à crêpes est sa légèreté, notamment après la période des fêtes de fin d'année riches en calories. Mais alors comment faire ? Tout est une question de dosage des ingrédients principaux de la recette classique. Et c'est un célèbre chef que l'on connaît tous qui l'a bien compris, partageant l'astuce de sa mère - on ne peut plus simple - pour alléger vos crêpes.

Cyril Lignac, célèbre chef cuisinier et animateur de la télévision française, avait partagé son secret en 2024 au micro de RTL. Pour une obtenir une pâte à crêpe plus légère, "sur la proportion de lait, j'enlève à peu près 20 % que je remplace avec de l'eau" avait-il révélé. Au moment de la préparation de votre pâte à crêpes, remplacez donc une partie du lait par de l'eau. Gardez donc bien en tête ce ratio : 80 % de lait et 20% d'eau. Vous obtiendrez ainsi une pâte plus légère tout en conservant le goût intact. Et vous constaterez qu'au moment de la cuisson, la pâte devient plus facile à s'étendre sur la poêle. Encore faut-il suivre quelques autres conseils...

A cela, deux autres astuces sont ainsi à retenir, pour compléter le processus. Lorsque vous entamez la préparation de la pâte, prenez soin de tamiser la farine, afin d'éviter la formation de grumeaux. Après avoir ajouté les œufs, vous penserez à ajouter deux cuillères à soupe de beurre fondu au mélange, une autre petite astuce secrète de Cyril Lignac qui permet d'apporter de l'onctuosité à votre pâte sans l'alourdir. Vous procéderez ensuite à l'incorporation du mélange de lait et d'eau tout en battant vigoureusement votre pâte à l'aide d'un fouet. Enfin, vous prendrez soin de reposer la pâte au moins 30 minutes afin qu'elle gagne en légèreté.

Cette astuce ultra-simple de remplacer une partie du lait par de l'eau partagée par Cyril Lignac ne sacrifie en aucun cas le goût de votre pâte à crêpes. Cerise sur le gâteau, elle rendra vos crêpes beaucoup plus digestes : en optant pour une pâte moins dense, vous pourrez les savourer à toute heure de la journée et les orner de multiples saveurs. A bon entendeur...