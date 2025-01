C'est la meilleure recette rapide de crêpes, 10 minutes suffisent sans repos

Vous n'avez que très peu de temps devant vous pour fêter la Chandeleur ? Pas de problème, cette recette de pâte à crêpes sans repos ne vous prendra que 10 minutes de votre temps.

La Chandeleur est fêtée ce dimanche 2 février. Pour les gourmands, petits comme grands, c'est incontestablement l'une des dates du calendrier à cocher. Si en ce jour de fête traditionnelle des crêpes, vous n'avez que très peu de temps en cuisine, on vous livre l'astuce géniale pour préparer des crêpes succulentes en toute hâte.

Cette recette très simple ne vous prendra que 10 minutes de votre temps et ne requiert aucun repos de la pâte à crêpe. Son secret réside dans la quantité des œufs ! Alors si vous avez envie de célébrer la Chandeleur comme il se doit ce week-end, mais que vous manquez de temps, voici LA recette de crêpes simple et rapide livrée par Le Journal des Femmes. Elle a reçu de nombreux avis positifs.

Les ingrédients de cette recette de pâte à crêpes sont pour 4 personnes : 250 grammes de farine, un demi-litre de lait, 50 grammes de beurre, 4 œufs, du sel et du sucre. Fondre le beurre et laisser refroidir. Dans un saladier, verser la farine puis ajouter une pincée de sel et 2 cuillères à soupe de sucre. Creuser un puits au milieu et y verser les œufs. Mélanger doucement jusqu'à ce que la mixture devienne épaisse. Ajouter le lait froid petit à petit puis mélanger jusqu'à ce que la pâte soit fluide. Ajouter le beurre fondu refroidi puis mélanger le tout.

Place à la cuisson de vos crêpes. Dans une poêle chaude antiadhésive légèrement huilée, verser une petite louche de la pâte à crêpe obtenue. Retourner la crêpe quand elle brunit et laisser cuire une minute. Répéter jusqu'à épuisement de la pâte. Prendre soin d'empiler vos crêpes les unes après les autres dans une assiette puis de les recouvrir de papier aluminium pour les conserver au chaud et faire en sorte qu'elles ne se dessèchent pas.

"Je fais cette recette depuis des années maintenant et elle est inratable", elle "marche à tous les coups"... peut-on lire dans les commentaires de la recette sur Le Journal des Femmes. N'hésitez pas à ajuster le volume des ingrédients selon le nombre d'œufs dont vous disposez et de parfumer votre pâte à crêpes selon vos goûts, de cannelle, d'un zeste de citron vanille ou de fleur d'oranger. Bonne fête de la Chandeleur !