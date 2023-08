Ces tomates cerises sont contaminées et elles circulent dans toute l'Europe

Les tomates contaminées ont été retracées jusqu'à des grossistes en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne, et jusqu'à des producteurs de tomates aux Pays-Bas, en Espagne et au Maroc.

Une épidémie de salmonelle, potentiellement causée par des tomates cerises, fait un mort et près de 100 cas en Europe

Le premier cas a été signalé en France le 22 août 2022 et le cas le plus récent, le 24 juin 2023 en Suède

Quatre hospitalisés lors d'une épidémie de salmonellose suite à la consommation d'une salade dans un bar de Grenade

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC, pour ses initiales en anglais) a signalé 92 cas de 'Salmonella Senftenberg' depuis août 2022, qui pourraient être liés à la consommation de tomates cerises, selon les entretiens menés avec les personnes touchées. Par ailleurs, l'un des établissements de Casa Dani à Madrid a rouvert ses portes deux mois après avoir fermé à cause d'une épidémie de salmonelle, une maladie qui se déclare après avoir consommé des aliments contaminés mal cuits ou crus.

Plus précisément, l'organisme européen indique qu'il y a eu des cas en Autriche (5), Belgique (4), Tchéquie (4), Estonie (1), Finlande (12), France (16), Allemagne (26), Irlande (1), Pays-Bas (5), Norvège (1), Suède (11), Royaume-Uni (4) et États-Unis (2). Un patient est décédé suite à cette infection virale, dont les symptômes peuvent être graves pour une partie de la population. C'est pourquoi il est essentiel de suivre une série de recommandations pour ne pas tomber malade.

Des interviews menées en Autriche, en Allemagne, en France et en Suède suggèrent que les tomates cerises sont "un véhicule potentiel d'infection". La souche de l'épidémie, qui présentait une résistance génique aux quinolones (des antibiotiques), a été détectée dans une salade mixte contenant des tomates cerises parmi d'autres légumes à feuilles vertes, préparée le 17 août 2022 en France.

Les tomates de la salade en France et les tomates suspectées d'être à l'origine des infections en Autriche ont été retracées jusqu'à des grossistes en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne, et jusqu'à des producteurs de tomates aux Pays-Bas, en Espagne et au Maroc. Faute de tests microbiologiques sur les tomates, il n'a pas été possible d'établir le rôle des entreprises alimentaires et des producteurs retracés comme sources des infections et/ou des points de contamination.

La majorité des cas ont été signalés entre octobre 2022 et mars 2023, avec une baisse du nombre de pays touchés après décembre 2022. C'est pourquoi le risque de nouvelles infections est actuellement "faible", selon l'ECDC. Les symptômes, entre 12 et 36 heures après la consommation.

L'organisme rappelle que divers animaux peuvent être des réservoirs de 'Salmonella', et que les humains sont généralement infectés en consommant des aliments contaminés mal cuits ou crus. La période d'incubation et les symptômes dépendent de la quantité de bactéries ingérées, de l'état immunitaire de la personne et du type de 'Salmonella'.

Les symptômes apparaissent généralement entre 12 et 36 heures après la consommation d'aliments contaminés. Ils incluent de la fièvre, de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements, et les symptômes durent généralement quelques jours.

Un traitement antibiotique n'est généralement pas nécessaire, mais en raison de l'effet de la déshydratation, une hospitalisation peut être nécessaire. Dans de rares cas, l'infection peut être mortelle, surtout chez les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli.