L'ingrédient secret qui rendra votre sauce aux champignons la meilleure au monde

La saison des champignons va bientôt commencer. Conservez cette recette dès maintenant, elle fera un tabac lors de vos repas.

L'ingrédient secret pour la sauce parfaite aux girolles se trouve dans chaque cuisine – c'est en fait le café. Cela peut sembler étrange, mais ça fonctionne vraiment ! La recette complète se trouve en fin d'article. Mais pourquoi le café rend-il la sauve aux girolles si savoureuse ?

Le café peut améliorer la sauce aux girolles à la fois au niveau chimique et gustatif. En particulier, lorsqu'il est torréfié, le café possède une complexité aromatique avec des notes terreuses, boisées, noisettées et parfois même caramélisées. Ces arômes peuvent compléter et renforcer le goût naturellement terreux et boisé des girolles. De plus, le café contient des composés qui peuvent ajouter une sensation d'umami, la cinquième saveur fondamentale que l'on peut décrire comme " savoureuse ", à un plat. Cette sensation d'umami peut renforcer la saveur globale d'un plat.

En outre, le café peut introduire une légère amertume à la sauce, qui, lorsqu'elle est bien équilibrée, offre un contraste agréable avec la douceur et la richesse d'autres ingrédients de la sauce, comme la crème fraîche et le miel. Les composés présents dans le café peuvent également aider à accentuer et intensifier les saveurs d'autres ingrédients. Dans le cas de la sauce aux girolles, le café peut mettre en valeur la saveur des champignons et des autres composants de la sauce. Au-delà du goût, le café peut également ajouter une couleur plus profonde à la sauce, la rendant visuellement plus attrayante.

Enfin, l'astringence du café, cette sensation de sécheresse ressentie parfois après avoir bu du café ou du vin rouge, peut équilibrer la richesse et la graisse de la crème et du beurre dans la sauce. Il est crucial de bien doser la quantité de café utilisée. Une trop grande quantité peut dominer le goût, tandis qu'une petite quantité apportera juste la nuance nécessaire pour améliorer le plat sans le submerger.

Les ingrédients:

400 g de girolles fraîches

1 cuillère à soupe de café

50 g de beurre

1 gousse d'ail

2 cuillères à soupe de fond de girolles

2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc (ou de vinaigre balsamique blanc)

1 cuillère à soupe de miel

½ bouquet de thym frais

200 ml de crème fraîche

Sel selon votre goût

Comment la préparer :

1. Rincez les girolles fraîches et séchez-les délicatement avec un torchon ou du papier absorbant. Si nécessaire, découpez les plus grosses girolles en morceaux plus petits.

2. Chauffez une poêle à sec et faites revenir les girolles un moment pour éliminer l'excès d'eau. Ajoutez ensuite le café chaud à la poêle et laissez-le frémir un instant. Laissez tout le liquide s'évaporer de la poêle.

3. Ajoutez une noix de beurre à la poêle et faites revenir les champignons jusqu'à ce qu'ils soient dorés.

4. Pelez et écrasez la gousse d'ail, puis ajoutez-la aux champignons en train de cuire. Faites revenir l'ail quelques minutes avec les champignons.

5. Mélangez le fond de girolles, le vinaigre de vin blanc et le miel dans la poêle. Assurez-vous que les ingrédients sont bien mélangés.

6. Hachez le thym frais et ajoutez-le à la sauce champignons-café.

7. Versez la crème fraîche dans la poêle et portez la sauce à ébullition à feu moyen jusqu'à ce qu'elle atteigne l'épaisseur désirée.

8. Assaisonnez la sauce aux champignons avec du sel selon votre goût.

9. Servez cette délicieuse sauce avec du poisson par exemple, ou incorporez-la dans des pâtes.