De plus en plus de restaurants cachent ce détail sur leur menu pour faire grimper l'addition

Cette omission n'a rien d'anodin.

Allergènes, provenance ou traçabilité des produits... Les cartes des restaurants fourmillent d'informations. La mise en page du menu participe grandement au choix du client. Parfois, c'est même l'absence d'informations qui peut influer votre choix. Vous n'avez ainsi sans doute jamais remarqué qu'un petit détail manque à la carte. Il est pourtant à côté d'une précision importante pour vous : le prix du plat en question !

La plupart des cartes des restaurants, notamment ceux gastronomiques, n'indiquent pas une petite mention : le symbole € ou son équivalent en toute lettre "euros" à côté du chiffre. Simple oubli ? Pas du tout, il y a bien une raison cachée derrière cette pratique généralisée. Les restaurateurs pensent que, grâce à cette astuce de présentation, le client associe involontairement moins le plat à la dépense et sera susceptible de commander un plat plus cher.

Et ce n'est pas tout : les restaurateurs usent et abusent d'autres techniques pour brouiller le cerveau du client ! Par exemple, les prix du menu n'apparaissent pas dans l'ordre croissant. Là aussi, ce n'est pas du gadget mais bien une technique pour brouiller les pistes et tenter de vous faire consommer davantage. "Les plats encadrés et placés au centre du menu ont plus de chance de faire partie des plats les plus commandés" car ils donnent une impression d'exclusivité, comme le souligne le site Restoconnection. "Notre cerveau a tendance à mieux mémoriser les éléments qui figurent en haut d'une liste. Au restaurant, cela se traduit par un nombre de commandes plus important sur les plats en tête du menu", explique le magazine en ligne dédié aux restaurateurs.

Enfin, prendre le partie d'une description originale et créative d'un plat le rendrait bien plus désirable, comme une "crème brûlée façon grand-mère", "un poulet fermier savoureux" ou encore "une tartelette maison" qui renforce l'impression de fraîcheur... Vous l'aurez compris, la conception d'un menu n'est pas toujours qu'une simple liste de plats alignée au hasard, c'est une véritable science pour influencer le choix du client.