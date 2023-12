Vous ne devriez jamais commander ces 5 plats au restaurant - des chefs le déconseillent fortement

Des chefs cuisiniers ont révélé les plats à éviter absolument.

Plusieurs chefs ont partagé les plats qui, bien qu'ils figurent sur le menu, ne devraient pas être commandés dans les restaurants.

Par exemple, James Briscione, le "Directeur de la Recherche Culinaire" à l'Institut d'Éducation Culinaire, conseille de ne pas commander de viande bien cuite dans un restaurant. La raison ? Les cuisiniers ne se donneraient pas beaucoup de peine pour la préparer, prévient Briscione. De plus, les morceaux de viande de moindre qualité (c'est-à-dire plus minces ou plus durs) seraient souvent réservés et utilisés à cet effet.

Briscione recommande également d'éviter les plats contenant de l'huile de truffe. Souvent, au lieu d'utiliser de l'huile de truffe véritable, des produits chimiques bon marché qui sentent et et ont le goût seraient utilisés, rendant ainsi les plats relativement chers, explique l'expert.

Briscione déconseille aussi les burgers gourmets excentriques et coûteux, garnis par exemple de viande de Wagyu ou de foie gras. Souvent, des ingrédients coûteux seraient utilisés simplement pour pouvoir demander un prix élevé pour le plat.

La chef Silvia Barban conseille de commander des plats à base de poisson et de fruits de mer uniquement certains jours de la semaine. En particulier, il faudrait éviter ces plats dans les restaurants le lundi. Barban explique que de nombreux restaurants reçoivent leurs produits frais le jeudi pour le rush du week-end. Ainsi, les fruits de mer pourraient être un peu périmés en début de semaine.

Mary Dumont, chef et directrice de Cultivar à Boston, recommande de ne pas commander de moules dans les restaurants. Même avec une préparation soignée, une seule mauvaise moule peut sérieusement perturber l'estomac.