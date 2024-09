Cette star de Top Chef ouvre un restaurant éphémère, c'est un dépaysement total

Ce candidat emblématique de Top Chef ouvre un restaurant éphémère dont la cuisine et la déco vont vous faire voyager très loin !

La scène gastronomique parisienne se porte comme un charme en cette rentrée. Après l'ouverture de Meïda, la brasserie méditerranéenne du chef Mohamed Cheikh, vainqueur de Top Chef en 2021, c'est au tour d'une autre star de l'émission culinaire de débarquer sur la capitale, pour un projet éphémère qui va vous faire voyager de Paris jusqu'aux Philippines !

C'est dans le 11e arrondissement que Danny Khezzar, gagnant de la Brigade cachée en 2023, pose ses valises durant un mois et demi, nous proposant de déguster une cuisine inspirée de son voyage aux Philippines. Le restaurant éphémère la Casa Don Papa, une collaboration du chef avec la marque de rhum des Philippines Don Papa, va embarquer le visiteur dans "une ambiance et une déco très jungle dans l'esprit des Philippines, avec un bar en bas dans l'esprit Speakeasy" nous a-t-il confié.

La Casa Don Papa de Danny Khezzar plonge les visiteurs dans les paysages luxuriants de l'île de Negros qui a vu naître la marque de rhum mondialement connue : Don Papa. © Casa Don Papa

Ce restaurant éphémère qui pose ses valises au 4 rue rampon proposera de déguster une entrée, un plat, un dessert, parmi trois propositions, et des cocktails associés, dans un décor rocheux qui fait référence au Mont Kanlaon sur l'île de Negros et donne l'impression de pénétrer dans une grotte de lave. Au cœur de cet espace se trouve une table imposante, où l'on peut voir le tracé de l'île ainsi que les endroits historiques de Don Papa. La table est proposée pour l'organisation des dîners privés sur réservation. En plus du restaurant, La Casa Don Papa proposera un club inspiré par le célèbre festival Masskara de Bacolod, avec une programmation sur mesure pour vibrer jusqu'au petit matin avec Sugarlandia, ce rhum premium au caractère aussi volcanique que la terre dont il est issu !

Prêt à découvrir ce sanctuaire exotique au cœur de Paris ? La Casa Don Papa ouvre ses portes du lundi au samedi entre le vendredi 20 septembre et le samedi 26 octobre 2024. Le restaurant propose deux services, l'un à 19 heures, l'autre à 21 heures, tandis que le club ouvre ses portes de 21 heures à 4 heures du matin. Danny Khezzar nous a confié qu'il y serait présent les lundi et mardi, son restaurant genevois le Bayview étant fermé ces jours-ci. A bon entendeur !