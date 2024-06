Ce restaurant français a fait une entrée surprise à la 3e place des meilleurs restaurants du monde

Fait rare : un restaurant français vient d'entrer dans le Top 3 du prestigieux palmarès World's 50 Best Restaurants.

C'est l'un des événements les plus attendus du monde de la gastronomie. L'organisation 50 Best, sponsorisée par S.Pellegrino & Acqua Panna, dresse chaque année la liste des 50 meilleurs restaurants au monde. Ce sont des chefs, des journalistes et des gastronomes internationaux répartis sur 27 régions du globe qui votent pour leurs tables préférées. Qualifié d'anti-Guide Michelin en France, The World's 50 Best Restaurants a pourtant des retombées énormes à l'étranger, où il est perçu comme la bible de la nouvelle cuisine.

La cérémonie qui se déroulait à Las Vegas le mardi 5 juin vient de révéler son classement de l'année. Derrière le Barcelonais Disfrutar sacré meilleur restaurant du monde, et Asador Extebarri à Atxondo à la seconde place, c'est un restaurant français qui se hisse à la dernière marche du podium des meilleures tables du monde en 2024 !

Ce restaurant est situé au 3 rue de Prague dans le 12e arrondissement de Paris. Il s'agit de La Table de Bruno Verjus, un chef sans formation culinaire, ancien critique gastronomique et entrepreneur en Chine. Originaire de Roanne, le chef autodidacte y défend l' "art de nourrir", son but étant de "nourrir sainement les gens, en s'appuyant sur les valeurs des artisans". Au sein de sa table au décor chaleureux où se dresse un long comptoir-cuisine en zinc où l'on prend place sur des chaises hautes, le chef marie à des produits d'exception des garnitures et sauces divines.

"Vous pouvez suivre chaque geste, voir chaque assiette, y compris les couleurs du jour (un plat changeant quotidiennement composé d'herbes et de légumes les plus saisonniers), et voir comment Verjus cuit doucement l'ormeau ou prépare le homard (juste enrobé de ghee tempéré). Chaque plat a une histoire : majoritairement humaine et toujours bienveillante", commente le 50 Best.

N'en déplaisent ceux qui crient au scandale devant l'opacité des critères de notation du 50 Best, le célèbre guide rouge lui a même décerné deux étoiles en 2022. "Laissez-vous porter par le grand menu, répondant au nom poétique de "Couleur du jour" et élaboré au quotidien selon l'arrivage : homard de casier de l'Île d'Yeu mi-cuit, asperge blanche d'Alsace "prestement cuite", saumon sauvage de l'Adour et sabayon d'huile d'olive, pomme de ris de veau de lait et jus corsé de homard... Des produits d'exception qui ont un prix" avaient commenté les inspecteurs du Guide Michelin de leur côté. En effet, l'addition est astronomiquement salée : comptez 400 euros le menu couleur du jour, 300 euros de plus avec accords mets et vins.

Le coup de cœur du jury des 50 Best réside dans le dessert iconique de Bruno Verjus : "Chocolat, câpres et caviar", une tartelette garnie de chocolat noir fondu du Pérou mélangé à de la crème infusée aux câpres, à laquelle a été ajouté par-dessus un zeste de caviar Ossetra. "N'oubliez pas de dévorer la moelleuse madeleine maison, encore meilleure trempée dans l'huile d'olive Kardamili". Un exploit rare pour une belle table à découvrir.