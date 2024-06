De nouveaux chiffres tombent : combien de temps durent vraiment les batteries des voitures électriques ?

De nouveaux chiffres donnent de précieux indices sur la durée de vie moyenne des batteries des voitures électriques.

C'est LA question à se poser lorsque l'on achète une voiture électrique ! Si le grand public se focalise le plus souvent sur l'autonomie et les capacités de recharge, un autre point doit être scruté de près : la durée de vie de la batterie, sa composition, sa puissance mais surtout les garanties offertes par le constructeur en cas de problème. Car un éventuel changement n'est pas anodin ! La batterie représente généralement entre 30 et 50% du coût d'un véhicule électrique.

Or, les chiffres sont encore rares sur le sujet, principalement en raison d'un manque de recul. Une nouvelle étude américaine lève justement le voile sur la durée de vie réelle des batteries de voitures électriques outre-Atlantique. Tesla, Ford, Hyundai... Les chercheurs de la société américaine Recurrent Auto, spécialiste de l'analyse du marché des véhicules électrique, ont passé au crible les données de plus de 20 000 voitures électriques vendues aux États-Unis depuis 2011. Leur objectif : évaluer la fréquence de remplacement des batteries et leur évolution au fil des années.

Premier constat, les résultats sont plutôt rassurants pour les propriétaires et futurs acheteurs de véhicules électriques. Aux Etats-Unis, seules 2,5% des voitures étudiées ont nécessité un changement de batterie, en dehors des rappels des constructeurs (parfois massifs, par exemple sur la Chevrolet Bolt). Ce chiffre rassurant cache cependant des disparités selon l'âge des véhicules. Ainsi, pour les modèles produits entre 2011 et 2015, le taux de remplacement grimpe à 13%. Il chute en revanche à moins de 1% pour les voitures plus récentes, commercialisées à partir de 2016.

Cette amélioration s'explique notamment par les progrès technologiques réalisés tant sur la chimie des batteries que sur les systèmes de gestion thermique. Entre 2015 et 2022, la capacité moyenne des batteries a bondi de 122%. Elles peuvent donc perdre plus de capacité avant de nécessiter un remplacement en bonne et due forme. De plus, les systèmes de refroidissement et de contrôle se sont perfectionnés, allongeant la durée de vie.

Malgré tout, l'acheteur d'un véhicule électrique doit s'attendre à une dégradation progressive de la capacité au fil des années et des cycles de charge/décharge. Les recharges rapides fréquentes jusqu'à 100% sont à nouveau pointées du doigt comme un facteur aggravant. La plupart des fabricants garantissent toutefois un maintien d'au moins 70% de la capacité initiale après 8 ans ou 160 000 km. C'est le cas chez nous de Renault pour ses nouveaux modèles électriques.

Concrètement, si l'on se fie à ses statistiques une voiture offrant 500 kilomètrès d'autonomie à sa sortie d'usine devrait encore parcourir au minimum 350 km dans les mêmes conditions, une fois la garantie de 8 ans expirée. Selon Recurrent Auto, les tests montrent que la grande majorité des batteries conservent une capacité bien supérieure après 8 ans.

De quoi lever les doutes des automobilistes et accélérer la transition vers l'électrique ? Il faudra pour cela observer les statistiques en Europe ces prochaines années ainsi que les progrès constants sur les batteries. La quête d'endurance et d'autonomie toujours plus importante se fera-t-elle au détriment de la fiabilité et de la longévité des batteries ?