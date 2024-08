Pièce de théâtre 2024 : les 20 meilleures à voir à Paris

MEILLEURE PIÈCE DE THÉÂTRE. Marie-Anne Chazel, Patrick Timsit, Bernard Campan, Pascal Légitimus... retrouvez les plus grandes stars au théâtre dans des pièces comiques, des nouveautés ou des comédies à succès. Notre sélection des pièces de théâtre incontournables à voir à Paris !

Entre nouvelle création, reprise ou réadaptation, les prestigieux théâtres parisiens (Théâtre Antoine, Théâtre Libre, Théâtre des Nouveautés, Théâtre Edouard VII) nous gâtent en cette rentrée 2024. De la pièce de théâtre culte à la comédie revigorante inoubliable, du show ultra-rythmé au boulevard délirant, impossible de ne pas trouver chaussure à son pied.

A l'affiche à Paris pour la rentrée, parmi les spectacles incontournables du moment ou à venir (Mon jour de chance, La Famille, Une Situation délicate, Lorsque l'enfant parait…), on retrouve des artistes de renom comme Gérard Darmon, Clotilde Courau et Max Boublil, Michel Leeb et Marie-Anne Chazel, Bernard Campan, Pascal Légitimus et Anny Duperey, Catherine Frot et Michel Fau, Guillaume de Tonquédec, Patrick Timsit et François-Xavier Demaison... Pour commencer la nouvelle saison avec le sourire, découvrez vite notre sélection. Bon spectacle !

Avec plus de 130 salles et près de 300 spectacles à voir à Paris, les possibilités culturelles ne manquent pas, surtout au moment de la rentrée théâtrale. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons sélectionné pour vous nos coups de cœur du moment. Comédie, théâtre, spectacle musical, découvrez ci-dessous les pièces immanquables à voir à Paris :

Au Théâtre Édouard VII, Samuel Benchetrit dévoile sa nouvelle création, La Famille, avec une distribution exceptionnelle. Fort du succès de Maman (avec Vanessa Paradis), l'auteur met en scène une œuvre inédite, soutenue par des acteurs de renom : Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Kate Moran, Michel Jonasz et Claire Nadeau.

L'histoire est celle dune famille dysfonctionnelle réunit pour un événement qui s'annonce bouleversant. Entre quiproquos, rires et tendresse, la pièce promet une soirée mémorable. Incontournable !

Après l'immense succès de Berlin Berlin, Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras reviennent faire rire le public du Théâtre Fontaine avec Mon jour de chance !, une nouvelle pépite irrésistible.

Guillaume de Tonquédec y interprète Sébastien, en plein week-end avec des amis d'enfance. Ils se souviennent qu'à l'époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Un soir, précisément, il avait fait un deux... si seulement il avait fait un six, comment aurait été sa vie ? Et si le destin lui donnait l'occasion de rejouer ?

Sur les planches du Théâtre Antoine dans Inconnu à cette adresse, Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon donnent vie à deux amis que l'histoire sépare : Max Eisenstein, célibataire juif américain, et Martin Schulse, père de famille allemand. À travers une correspondance bouleversante, nous suivons l'évolution de leur relation, de l'amitié fraternelle à la rupture brutale, sur fond de montée du nazisme en Allemagne. Poignant !

Véritable triomphe en 2023 avec 2 Molières au compteur (dont celui de la Meilleure Comédie), Une idée géniale, création délirante signée Sébastien Castro, est de retour cette saison !

Arnaud et Marion décident de s'installer ensemble. Une fois la visite de l'appartement passée, Arnaud a un léger doute : est-ce que Marion a craqué pour l'agent immobilier ? Pour en avoir le cœur net, il a "une idée géniale"… La suite au Théâtre des Variétés ! Outre Sébastien Castro, on retrouve également au casting Agnès Boury, Laurence Porteil et José Paul (les deux derniers cosignant la mise en scène).

Michèle Laroque et Grégoire Bonnet s'affrontent sur les planches du Théâtre Saint-Georges dans La porte à côté, une pièce hilarante où l'amour et la haine se confondent...

Deux voisins célibataires, que tout oppose, se détestent copieusement. Quand ils trouvent enfin l'amour sur internet, ils ne résistent pas à l'envie de se l'annoncer... pour énerver l'autre, bien évidemment, créer de la jalousie et un nouveau sujet de dispute ! Quiproquos et situations cocasses s'enchaînent dans cette comédie irrésistible signée Fabrice Roger-Lacan.

L'actrice et metteure en scène Géraldine Martineau rend hommage à Sarah Bernhardt dans une pièce captivante au Théâtre du Palais Royal. Découvrez la vie extraordinaire de cette icône du théâtre, première star internationale acclamée pour son talent et son audace.

Rebelle et flamboyante, elle a bousculé les conventions de son époque. Mère célibataire, collectionneuse d'animaux exotiques, traversant deux guerres... Sa vie hors du commun est une ode à la liberté et à la prise de risque.

Envie d'émotions ? Rendez-vous cette saison au Théâtre de la Michodière ! Réunis dans Parle-moi d'amour, de Philippe Claudel (président de l'académie Goncourt), les irrésistibles Marie-Anne Chazel et Michel Leeb forment un duo de choc.

Sur une mise en scène au cordeau de Nicolas Briançon, ils incarnent un vieux couple, s'écharpant au cœur de la nuit, dans une dispute mémorable. Et si, sur les planches, plus de trente ans de vie commune sont passés au crible, la tendresse et l'amour ne sont jamais loin...

Après avoir triomphé au Théâtre de la Michodière (et en tournée partout en France), le duo iconique du théâtre français Catherine Frot et Michel Fau revient à Paris, au Théâtre Marigny, avec Lorsque l'enfant paraît, d'André Roussin. L'histoire vous plonge après la Seconde Guerre Mondiale, dans le quotidien d'un sous-secrétaire d'Etat à la famille. Celui-ci vient d'obtenir la fermeture des maisons closes et l'augmentation des peines sur les délits d'avortement… mais tout bascule quand il apprend que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire. A ne pas manquer !

Créée à Venise en 1748, La Veuve rusée de Carlo Goldoni continue de captiver et de surprendre les spectateurs. À partir de septembre, le Théâtre des Bouffes Parisiens présente une nouvelle adaptation signée Giancarlo Marinelli, avec Caterina Murino, Sarah Biasini, Thierry Harcourt, Tom Leeb et Pierre Rochefort.

Rosaura, une veuve vénitienne indépendante, doit choisir parmi quatre prétendants venus de divers horizons. Pour cela, elle met en œuvre un plan astucieux. Découvrez une comédie féministe entre le classique et le moderne !

Après un succès retentissant la saison dernière, Le Duplex, la comédie de Didier Caron, est de retour au Théâtre de Paris ! Sur les planches, une distribution en or vous attend avec Francis Perrin, Corine Touzet, Anny Duperey et Pascal Legitimus.

L'histoire ? Les Berger habitent au 6ème étage d'un immeuble. Ils ont comme projet de récupérer l'appartement du dessous pour en faire un duplex... le problème, c'est que celui-ci appartient déjà aux Tissandier, des voisins et amis. Pour parvenir à ses fins, le couple va tenter tous les moyens possibles et inimaginables...

"C'est un roc ! … c'est un pic ! … c'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ? … C'est une péninsule !" Vous êtes fan des classiques du répertoire français ? Direction le Théâtre Montparnasse avec Cyrano de Bergerac. Dans le rôle-titre, on retrouve avec bonheur le comédien et humoriste Arnaud Tsamère, sous la direction d'Alain Sachs. Venez assistez à cette pièce culte et au monologue mythique écrit par Rostand.

Assez rare depuis quelques années au théâtre, Clovis Cornillac incarne le peintre Monet, dans une pièce captivante sur le doute, l'inspiration et la création, au Théâtre de la Madeleine. Le spectacle retrace les moments de solitude et de remise en question de Monet, mais aussi les instants de grâce et d'épiphanie où la beauté du monde se révèle à lui lorsqu'une jeune femme va bousculer son quotidien et devenir sa muse.

Le Théâtre des Nouveautés accueille Une situation délicate (l'adaptation par Gérald Sibleyras de l'œuvre d'Alan Ayckbourn) qui avait fait sensation en 2022. Gérard Darmon, Clotilde Courau et Max Boublil sont de retour sur scène pour une comédie où amour et quiproquos s'entremêlent.

L'intrigue tourne autour de Nicolas, fou amoureux de Julie, qui rêve de l'épouser. Julie, touchée par cette déclaration, décide de rompre avec son amant Philippe, un homme de 20 ans son aîné, déjà marié à Marianne. Le jour de la rupture, Julie prétend rendre visite à ses parents, mais Nicolas, méfiant, décide de la suivre en cachette. Ce choix déclenche une série de situations hilarantes et de quiproquos, pour le plus grand bonheur des spectateurs !

L'irrésistible Bernard Campan, sous la direction de Jean-Louis Benoît au Théâtre Antoine, incarne le rôle de Jean-Marc, un sexagénaire fringant qui se retrouve convoqué à l'hôpital à la suite d'une erreur informatique.

Même s'il est en pleine forme, il va pourtant devoir subir une batterie d'examens et de tests pour tenter de s'échapper de cet imbroglio médical... Rires garantis !

Succès fulgurant en 2022 à la Pépinière Théâtre et récompensée de 4 Molières, la pièce Comme il vous plaira s'installe au Théâtre Hébertot pour le plus grand plaisir des amateurs de théâtre. Sur scène, l'irrésistible Barbara Schulz, accompagnée d'une troupe de talentueux comédiens, vous entraîne dans une aventure théâtrale pétillante et joyeuse.

Le bannissement de Rosalinde par le jeune Duc la contraint à fuir dans la forêt avec Célia. Déguisées, elles croisent le vieux Duc et une foule d'autres personnages. Amour et humour rythment cette pièce enlevée. Un spectacle captivant et divertissant !

Sur la scène du Théâtre du Petit Saint-Martin, Paul Pascot adapte et met en scène le roman bouleversant de son frère, Panayotis Pascot : La prochaine fois que tu mordras la poussière.

Dans un face-à-face saisissant, Vassili Schneider et Yann Pradal incarnent un père et son fils qui se retrouvent dans la salle d'attente d'un hôpital, confrontés à l'imminence de la mort. Le père, hanté par ses propres regrets, tente de transmettre à son fils les leçons d'une vie marquée par la distance et les non-dits.

Une pièce poignante sur l'amour au Théâtre de l'Œuvre, retrouvez Amaury de Crayencour et Jina Djemba dans Ring, une exploration intense des relations amoureuses.

De la rencontre à la rupture, seize rounds rythment la pièce, oscillant entre rire et drame. Une mise en scène captivante et des jeux magistraux pour une pièce coup de poing, à ne pas manquer !

Sur la scène du Studio Marigny, la comédienne Césarisée (pour The Artist) et sacrée à Cannes (pour Le Passé d'Asghar Farhadi) Bérénice Béjo incarne avec brio Maria, une femme à la recherche de ses origines.

Fille d'émigrés espagnols ayant fui le franquisme, Maria a grandi dans un univers fantasque et bohème. Mais un secret de naissance plane sur son identité, la poussant à se lancer dans une quête en quête de vérité. A ne surtout pas manquer.

Après un succès retentissant la saison dernière au Théâtre Antoine (2 récompenses aux Molières), l'adaptation scénique du Cercle des poètes disparus revient à la rentrée, au Théâtre Libre à Paris.

Stéphane Freiss y incarne toujours avec brio le professeur John Keating, mentor inspirant qui guide ses élèves vers la liberté de pensée et l'épanouissement personnel. Loin du carcan des conventions, cette histoire célèbre l'amitié, l'émancipation et la transmission, au cœur d'une histoire émouvante et contemporaine. Un must see !

