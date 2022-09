Culture Days Ticketac : les bons plans théâtre se vivent à deux !

BON PLAN THÉÂTRE. Du 27 septembre au 3 octobre 2022, à l'occasion des Culture Days, la billetterie en ligne Ticketac vous offre la possibilité d'inviter la personne de votre choix au théâtre. Comédie, one-man show, spectacle jeune public ou classique du répertoire : 1 billet acheté = 1 billet offert.

La rentrée culturelle est maintenant lancée et les pièces de théâtre fleurissent dans les nombreuses salles de spectacle parisiennes. Pour vous permettre de découvrir au meilleur prix les nouveautés et les pièces à succès, notre partenaire Ticketac vous propose d'inviter la personne de votre choix au théâtre.

Une exposition inoubliable au musée du Quai Branly – Jacques Chirac, un one-man show décapant au Grand Point-Virgule, un spectacle musical jeune public au Théâtre de la Gaîté Montparnasse ou une pièce de théâtre d'exception mise en scène par Philippe Lellouche aux Bouffes Parisiens… il y en a pour tous les goûts.

Pour commencer l'automne sous les meilleurs auspices, dans la continuité des French Days (une période de promotion créée à l'initiative de 6 grandes enseignes françaises du e-commerce), la célèbre billetterie en ligne Ticketac lance la première édition des Culture Days, du 27 septembre au 3 octobre 2022. Au programme, une sélection de sorties culturelles incontournables à vivre à deux, avec l'offre 1 billet acheté = 1 billet offert. Découvrez notre top 10 des sorties immanquables et profitez vite de l'offre Culture Days :

C'est l'une des pépites inratables de la saison… La Machine de Turing, au Théâtre du Palais Royal, dépeint le destin tragique - hors norme - d'un mathématicien de génie, père de l'informatique moderne. Alan Mathison Turing, héros britannique de la Seconde Guerre Mondiale, créateur d'une machine permettant de décrypter les messages codés des nazis, est retrouvé mort à son domicile, le 7 juin 1954. Persécuté par le pouvoir anglais et condamné pour son homosexualité, il s'est suicidé, à l'âge de 41 ans, en croquant dans une pomme imprégnée de cyanure. Ecrite et interprétée avec maestria par Benoit Solès, cette pièce coup de cœur a été récompensée de 4 Molières en 2019 (dont celui du meilleur spectacle de théâtre privé).

Seul en scène dans l'écrin du Studio Marigny, l'animateur le plus célèbre du paysage audiovisuel français se livre sans concession, entre humour et autodérision, dans un tout nouveau spectacle. Pensé comme un dialogue entre Michel Drucker, star vénéré des petits écrans et son double, un jeune journaliste sorti tout droit des années 70, De vous à moi est l'occasion de revenir sur une vie hors du commun, faite de rencontres improbables et d'anecdotes cocasses ou touchantes. Un véritable hymne à la vie aussi drôle qu'empli d'émotions.

Portée en 2019 par Gad Elmaleh, Lucie Jeanne et Philippe Lellouche (également à la mise en scène), la comédie d'Hadrien Raccah, L'Invitation, revient aux Bouffes Parisiens en 2022. L'histoire ? Pressé par sa femme Catherine, Daniel, mari volage (avocat de métier) et séducteur invétéré, invite à dîner son (faux) ami, Charlie, avec lequel il est censé passer toutes ses soirées… et une partie de ses nuits. La soirée rêvée - sans accroc - par Daniel va finalement tourner au fiasco.

Si Lucie Jeanne (Sous le soleil, Central Nuit…) conserve son rôle, c'est un nouveau duo masculin que l'on retrouve sur les planches cette saison avec Patrick Chesnais et Pascal Légitimus.

Besoin d'une parenthèse détente pour lutter contre la morosité automnale ? Direction Les Enfants du Paradis, nouveau lieu culturel du 9ème arrondissement de Paris, pour y (re)découvrir La Guerre des Sexes, comédie culte aux 800 000 spectateurs. Signée Pascal Grégoire, cette pépite humoristique vous transporte, sans temps mort, dans le quotidien de Pierre et Anne-Laure. En couple depuis 5 ans, lui, éternel adolescent et ancien animateur dans un club de vacances et elle, working-girl obnubilée par son travail, souhaitent redonner un nouveau souffle à leur libido en berne. Pour se faire, ils vont faire appel à une sexologue nymphomane… La suite sur scène !

Idéal pour une sortie en famille, craquez pour Blanche Neige et les 7 Nains au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Le conte mythique est ici revisité dans une version musicale féérique avec, pour la première fois en France dans un spectacle pour enfants, des hologrammes et du mapping vidéo. Après le triomphe du Bossu de Notre Dame, Chevaliers, Princesse et Dragons ou ADOS, Olivier Solivérès livre une nouvelle pépite pour petits et grands (nommée en 2022 pour le Molière du Jeune Public). Le plus ? La voix envoutante de Pierre Arditi dans le rôle du miroir !

Décor en 3D, robots, humour et sabres lasers… réveillez le maître Jedi qui est en vous avec Space Wars, au Théâtre Michel ! Egalement signée Olivier Solivérès, cette " parodie intergalactique " ultra-dynamique embarque toute la famille dans une histoire folle, pleine d'aventures. Rejoignez la navette impériale du Seigneur Bad Bador à la rencontre de la Princesse Sheila, qui tente par tous les moyens d'échapper aux soldats de l'Empire. Dans son périple, elle pourra compter sur l'aide précieuse de son vieil ami Obione Two Three et de son disciple Jean-Luc Walker… A ne pas manquer !

Qu'est-ce qui est mieux qu'un one-man show ? Un three-men show ! Réunis sur les planches du Grand Point-Virgule, à Paris, les trois humoristes Jérôme Daran (auteur phare de Florence Foresti), Alexis Macquart et Stéphane Murat vous offre un spectacle hilarant sur les travers de la vie de couple. Le pitch : Jérôme vient de recevoir une lettre de rupture de sa petite copine. Bien décidé à la reconquérir, il fait appel à ses deux meilleurs amis, Alexis et Stéphane pour trouver LA solution. Avec plus de 1400 représentations au compteur, cette pièce déjantée, mise en scène avec brio par Caroline Cichoz et Thibault Segouin, est une (très) belle réussite.

Avec une nomination aux Molières 2022 dans la catégorie " Meilleure comédie ", laissez-vous surprendre par L'embarras du choix, dernière pièce interactive à succès de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino. Les auteurs de Dernier coup de ciseaux, La Dame Blanche et Le Tour du monde en 80 jours, réalisent un nouveau tour de force en laissant au public le choix d'influer sur le cours du récit. Bien installé dans votre fauteuil au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, vous prendrez le contrôle de la pièce en guidant les actions du héros. Incontournable !

Si une pause culture s'impose, rendez-vous au musée du Quai-Branly - Jacques Chirac avec l'expo Dinh Q. Lê. A travers de nombreuses installations mêlant photographies vernaculaires, tissage et images hybrides, c'est une véritable plongée dans l'œuvre de l'artiste plasticien vietnamien qui s'offre à vous. Avec minutie et persévérance Dinh Q. Lê met à l'honneur les insignifiants, les laissés pour-compte, les oubliés de la mémoire collective, de la guerre du Vietnam aux Khmers rouges en passant par le drame innommable des migrants et la traversée de la Méditerranée.

Profitez des Culture Days pour préparer une sortie en famille au cirque ! Sous le chapiteau du célèbre Cirque Bormann, à Paris 15ème, un " voyage dans le temps " vous attend. 100% inédite, la nouvelle création mêle avec malice l'héritage familial et le futur… Entre effets scéniques et sonores, prouesses techniques et humour, les artistes circassiens vous entrainent dans un monde irréel où poésie et magie sont les maîtres-mots. Bien gardé par le clown du cirque, Augustam, une machine infernale à voyager dans le temps va reprendre du service lorsque Monsieur Lewis, un explorateur, va fortuitement tomber dessus. A voir !

