DIRECT. Manchester United - Arsenal : Les Gunners égalisent immédiatement... Suivez le match en live

C'est frappé fort et plein axe ! Ronaldo marque son 801e but et permet à Manchester United de passer en tête.

Après une longue période diffiicle, les Gunners marquent sur leur première occasion depuis longtemps. Le but est quasiment le même que celui de Ronaldo : débordement côté droit de Martinelli et frappe sans contrôle d'Odegaard.

22:05 - C'est la mi-temps

Le score est logique à la mi-temps. Arsenal a dominé le début de rencontre et a marqué un but gag, dans un but vide, alors que De Gea avait été touché par un de ses coéquipiers. Les débats se sont ensuite équilibrés et Manchester United a égalisé grâce à Bruno Fernandes.