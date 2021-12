Manchester United - Arsenal : horaire, chaîne TV, compositions... Où suivre le match en direct ?

MANCHESTER UNITED - ARSENAL : retrouvez toutes les informations sur le match de la 14e journée de Premier League entre Manchester United et Arsenal.

C'est l'affiche de la 14e journée de Premier League : Manchester United reçoit Arsenal ce jeudi soir. Un match très intéressant puisque les Red Devils viennent de changer d'entraîneur. Ole-Gunnar Solskjaer a quitté le club. Il est remplacé par Ralf Rangnick. Mais pour des raisons administratives, l'Allemand ne sera pas encore sur le banc de touche ce jeudi soir. C'est l'intérimaire Michael Carrick qui officiera pour la dernière fois.

Manchester United reste sur un très bon nul face à Chelsea (1-1), à Stamford Bridge. Les Gunners sont eux en train de signer une excellente série avec neuf victoires lors des douze derniers matchs. Ils viennent de battre Newcastle 2-0 à domicile. Arsenal est cinquième du championnat. Manchester United est huitième après un début de saison galère. Distancées par Chelsea, Manchester City et Liverpool dans la lutte pour le titre, les deux équipes sont encore en lice pour une place qualificative pour la Ligue des champions. D'où l'intérêt de cette affiche...

A quelle heure débute le match Manchester United - Arsenal ?

Le coup d'envoi de Manchester United - Arsenal sera donné à 21h15 heure française.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Manchester United - Arsenal ?

La rencontre entre Manchester United et Arsenal sera diffusée sur Canal + Décalé et sur RMC Sport 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Manchester United - Arsenal ?

Si vous n'avez pas de télévision, vous pourrez suivre Manchester United - Arsenal en streaming sur MyCanal ou sur le site RMC Sport.

Quelles compositions probables pour Manchester United et Arsenal ?

Manchester United reste privé de Varane et Pogba, blessés. Cavani et Shaw sont incertains. En revanche, le capitaine Maguire est de retour de suspension. Michael Carrick pourrait opter pour la composition suivante : De Gea - Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka - McTominay, Fred, Fernandes - Sancho, Rashford, Ronaldo

Arsenal pourrait s'aligner en 4-2-3-1 avec bien sûr le buteur Aubameyang en pointe. L'habituel capitaine Xhaka est toujours blessé, comme Kolasinac. Ramsdale - Tomiyasu, White, Magalhaes, Tavares - Lokonga, Partey - Saka, Smith-Rowe, Odegaard - Aubameyang.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Manchester United - Arsenal ?

Les bookmakers parient plutôt sur une victoire de Manchester United : elle est cotée à 1,81 par Unibet, 1,9 par Betclic et 1,95 par PMU. La victoire d'Arsenal est donc très bien cotée : 3,75 chez Unibet et chez Parions Sport, 3,6 chez Netbet. Parier sur un but d'Aubameyang pourrait également être intéressant : un but du Gabonais est côté 2,95 par Winamax et 2,98 par Betclic.