Championnat du monde de natation 2022 : finales, résultats... Le programme du jour

NATATION. Jusqu'au 25 juin, les championnats du monde de natation sont au menu de la piscine de Budapest avec plusieurs chances de médailles pour les Français.

Les championnats du monde de natation se déroulent dans la piscine de Budapest jusqu'au 25 juin et le bilan des Français est déjà très positif avec deux médailles dans les rangs tricolores. Après le triomphe impressionnant de Léon Marchand sur le 400 mètres 4 nages samedi 18 juin, Marie Wattel a apporté la seconde médaille de la délégation française sur 100m papillon avec la médaille d'argent. Deux médailles en deux jours, ce n'était plus arrivée depuis Kazan en 2015.

Il reste bien évidemment encore de belles chances de médailles pour les Bleus durant ces mondiaux. Léon Marchand est encore engagé dans plusieurs courses et vise d'autres médailles alors que Florent Manaudou sera engagé dans la fin de ces championnats du monde sur l'épreuve du 50m nage libre.

Où se déroule les championnats du monde de natation ?

Pour la seconde fois de l'histoire, les championnats du monde de natation se disputeront dans la capitale de la Hongrie, Budapest.

Quel est le programme des championnats du monde de natation ?

Voici le calendrier complet des épreuves avec les dates. Sachez que toutes les finales débuteront à 18h depuis la piscine de Budapest.

20 juin

Série : 800 m nage libre hommes

Séries et demi-finales : 50 m brasses hommes, 200 m nage libre femmes, 200 m papillon hommes.

Finales : 200 m nage libre hommes, 1 500 m nage libre femmes, 100 m dos femmes, 100 m dos hommes, 100 m brasses femmes.

21 juin

Séries et demi-finales : 50 m dos femmes, 100 m nage libre hommes, 200 m 4 nages hommes, 200 m papillon femmes.

Séries et finale : relais 4x100 m 4 nages mixte

Finales : 800 m nage libre hommes, 200 m nage libre femmes, 200 m papillon hommes, 50 m brasse hommes.

22 juin

Séries et demi-finales : 100 m nage libre femmes, 200 m dos hommes, 200 m brasse femmes, 200 m brasse hommes.

Séries et finale : 4x200 m nage libre femmes.

Finales : 200 m papillon femmes, 100 m nage libre hommes, 50 m dos femmes, 200 m 4 nages hommes.

23 juin

Séries et demi-finales : 100 m papillon hommes, 200 m dos femmes, 50 m nage libre hommes, 50 m papillon femmes.

Séries et finale : relais 4x200 m nage libre hommes.

Finales : 100 m nage libre femmes, 200 m brasse femmes, 200 m dos hommes, 200 m brasse hommes.

24 juin

Séries et demi-finales : 50 m nage libre femmes, 50 m dos hommes, 50 m brasse femmes.

Séries et finale : relais 4x100 m nage libre mixte

Finales : 50 m papillon femmes, 50 m nage libre hommes, 100 m papillon hommes, 200 m dos femmes, 800 m nage libre femmes.

25 juin

Séries et finale : 400 m 4 nages femmes, relais 4x100 m 4 nage hommes, relais 4x100 m 4 nages femmes.

Finales : 50 m dos hommes, 50 m brasse femmes, 1 500 m nage libre hommes, 50 m nage libre femmes.

Quels sont les résultats des championnats du monde de natation ?

Femmes

400 m nage libre : Or : Katie Ledecky / Argent : Summer McIntosh / bronze : Leah Smith

100m papillon : Or : Torri Huske / Argent : Marie Wattel / Bronze : Yufei Zhang

200m 4 nages : Or : Alex Walsh / Argent : Kaylee McKeown / Leah Hayes

4x100m nage libre : Or : Australie / Argent : Canada / Bronze : USA

Hommes

400 m nage libre : Or : Elijah Winnington / Argent : Luka Martens / Bronze : Guilherme Costa

100 m brasse : Or : Nicolo Martinenghi / Argent : Arno Kamminga / Bronze : Nic Fink

50 m papillon : Or : Caleb Dressel / Argent : Nicholas Santos / Bronze : Michael Andrew

400 m 4 nages : Or : Léon Marchand / Argent : Carson Foster / Bronze : Chase Kalisz

4x100 m nage libre : Or : USA / Argent : Australie / Bronze : Italie

Quelle diffusion TV pour les championnats du monde de natation ?

Suivez les séries des championnats du monde de 9 heures à 11h45 (jusqu'à 12h15 le samedi 18 juin, 12 heures les mardi 21 et vendredi 24 juin, 11 heures le samedi 25 juin) en direct sur france.tv. Les fins de journée, avec les demi-finales et les finales des épreuves de course en bassin, seront diffusées sur France 4 dès 18 heures (jusqu'à 20 heures tous les jours sauf le dimanche 19 juin jusqu'à 19h40, le mercredi 22 juin jusqu'à 20h05, le jeudi 23 juin jusqu'à 19h55, et le samedi 25 jusqu'à 19h50).

Qui sont les français engagés ?

21 Français(es) tenteront de glaner des médailles au cours de ces mondiaux de natation, dont Florent Manaudou, Yohann Ndoye-Brouard, Mélanie Henique, Léon Marchand et Marie Wattel