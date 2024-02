Championnats du monde de natation 2024 : exploit historique de l'équipe de France de water-polo, les images

Les Championnats du monde de natation à Doha sourient à l'équipe de France de water-polo.

Performance historique de l'équipe de France de water-polo qui s'est qualifiée pour les demi-finales des Championnats du monde de natation en battant la Hongrie, tenante du titre, à la dernière seconde (11-10). Menés 7-3 à la mi-temps, les Bleus avaient la tête sous l'eau, mais ils ont réussi à relever la tête grâce notamment aux multiples arrêts de Hugo Fontani. C'est finalement Thomas Vernoux qui, en inscrivant son 5e but de la soirée, offrait la victoire aux Bleus à 2,2 secondes de la fin d'un but sublime. Pour continuer à rêver et réaliser un exploit retentissant à quelques mois du coup d'envoi des JO de Paris 2024, les Bleus affronteront la Croatie ce jeudi en demi-finale.

Quelles sont les dates des Mondiaux de natation ?

Les championnats du monde à Doha se déroulent du 11 au 18 février

Le programme des Mondiaux

Voici le programme complet des courses des Mondiaux de natation

Quelle est la délégation française présente à Doha ?

Femmes

Charlotte Bonnet

Anastasiia Kirpichnikova

Océane Carnez

Cyrielle Duhamel

Mélanie Hénique

Giulia Rossi Bene

Lucile Tessariol

Assia Touati

Hommes