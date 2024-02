Championnats du monde de natation 2024 : fin du rêve pour les Bleus en water-polo

L'équipe de France de water-polo a été battue ce jeudi 15 février en demi-finale des Mondiaux.

Une fin cruelle pour l'équipe de France de water polo. À Doha au Qatar dans le cadre des championnats du monde de natation, les Bleus se sont inclinés en demi-finale face à la Croatie (11-11, 6-5). Toujours derrière, mais constamment au contact avec un écart maximal de deux buts tout au long de la rencontre, les Bleus ont arraché le match nul dans les dernières secondes pour s'offrir une séance de tirs au but. Malheureusement pour les Bleus, le sixième tireur a vu son tir arrêté par le gardien croate Enzo Khasz. La finale des Mondiaux opposera donc l'Italie, vainqueur un peu plus tôt de l'Espagne, face à la Croatie. La France jouera une médaille de bronze. De bon augure tout de même à quelques mois des JO de Paris.

Je ne sais pas quoi dire, je suis très triste. C'est une défaite très difficile. On a bien travaillé pendant deux ans donc c'est triste, mais on veut gagner la médaille de bronze. On espère la même chose à Paris, jouer une demi-finale et tenter d'obtenir une médaille" a expliqué Alexandre Boué, homme du match

Quelles sont les dates des Mondiaux de natation ?

Les championnats du monde à Doha se déroulent du 11 au 18 février

Le programme des Mondiaux

Voici le programme complet des courses des Mondiaux de natation

Quelle est la délégation française présente à Doha ?

Femmes

Charlotte Bonnet

Anastasiia Kirpichnikova

Océane Carnez

Cyrielle Duhamel

Mélanie Hénique

Giulia Rossi Bene

Lucile Tessariol

Assia Touati

Hommes