Championnats du monde de natation 2024 : les Français passent à côté, tous les résultats

Bien que très restreinte, la délégation française ne brille pas lors des Mondiaux à Doha.

Zéro médaille pour le clan tricolore depuis le début des Mondiaux de natation à Doha et quelques désillusions. Si les grands noms ont décidé de faire l'impasse pour mieux préparer les Jeux olympiques, cela reste des Championnats du monde et la France n'est pour le moment pas au rendez-vous. La grosse déception est venue de Charlotte Bonnet ce lundi 12 février. La capitaine de route de cette équipe de France n'a pris que la 7e place de la finale du 4x100 m 4 nages remportée par Kate Douglas. Anastasiia Kirpichnikova, qualifiée pour le 1500m est l'une des rares chances de médaille, mais malheureusement la Française est malade et aura du mal à tenir le rythme face aux concurrentes.

Les résultats

Lundi 12 février

200 m quatre nages individuel femmes

????1. Kate Douglass (USA) 2:07.05

????2. Sydney Pickrem (CAN) 2:08.56

????3. Yu Yiting (CHN) 2:09.01

50 m papillon hommes

????1. Diogo Matos Ribeiro (POR) 22,97 s

????2. Michael Andrew (USA) 23,07 s

????3. Cameron McEvoy (AUS) 23,08 s

100 m papillon femmes

????1. Angelina Kohler (GER) 56,28 s

????2. Claire Curzan (USA) 56,61 s

????3. Louise Hansson (SWE) 56,94 s

100 m brasse hommes

????1. Nic Fink (USA) 58.57

????2. Nicolo Martinenghi (ITA) 58.84

????3. Adam Peaty (GBR) 59.10

Dimanche 11 février

Relais 4x100 m hommes

????1. République populaire de Chine 3:11.08

????2. Italie 3:12.08

????3. États-Unis 3:12.29

Relais 4x100 m femmes

????1. Pays-Bas 3:36.61

????2. Australie 3:36.93

????3. Canada 3:37.95

400 m nage libre femmes

????1. Erika Fairweather (NZL) 3:59.44

????2. Li Bingjie (CHN) 4:01.62

????3. Isabel Gose (GER) 4:02.39

400 m nage libre hommes

????1. Kim Woo-min (KOR) 3:42.71

????2. Elijah Winnington (AUS) 3:42:86

????3. Lukas Märtens (GER) 3:42.96

Quelles sont les dates des Mondiaux de natation ?

Les championnats du monde à Doha se déroulent du 11 au 18 février

Le programme des Mondiaux

Voici le programme complet des courses des Mondiaux de natation

© FFN

Quelle est la délégation française présente à Doha ?

Femmes

Charlotte Bonnet

Anastasiia Kirpichnikova

Océane Carnez

Cyrielle Duhamel

Mélanie Hénique

Giulia Rossi Bene

Lucile Tessariol

Assia Touati

Hommes