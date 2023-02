Super Bowl 2023 : heure, chaîne TV... Comment suivre les Chiefs face aux Eagles ?

L'affiche du Super Bowl 2023 opposera les Kansas City Chiefs aux Philadelphie Eagles.

Jamais une affiche de Super Bowl n'aura opposé les deux meilleures équipes de la saison régulière. Dans la nuit du 12 au 13 février en France, ce sera donc une grand première entre les Kansas City Chiefs et les Philadelphie Eagles (14 victoires pour 3 défaites chacune). Les Chiefs de Patrick Mahomes ont vaincu au bout du suspense les Bengals (23-20), dimanche 29 janvier à Kansas City en finale de conférence, et disputeront le 5e Super Bowl de leur histoire. Face à eux, les Eagles. Les hommes de Philadelphie se sont qualifiés en battant les 49ers (31-7) en finale de Conférence Nationale. La frachise tentera de remporter un deuxième titre de champion après celui de 2017 le 12 février à Glendale, en Arizona, au State Farm Stadium.

Le Super Bowl 2023, rendez-vous ultime de la saison régulière de NFL, se déroulera dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février 2023.

À quelle heure débute le Super Bowl ?

Le Super Bowl est un énorme show à l'Américaine, peut être le plus grand. Le match débutera à 00h30 dans la nuit de dimanche à lundi.

Sur quelles chaînes suivre le Super Bowl ?

Le Super Bowl sera à suivre sur deux chaînes en France avec beIN Sports comme chaque année et La Chaîne L'Equipe en clair.

Quel show à la mi-temps pour le Super Bowl ?

Cette année, après Shakira et Jennifer Lopez en 2020, The Weekend en 2021, un medley de rap US en 2022, c'est Rihanna qui est attendue pour faire le show à la mi-temps. Si Chris Stapleton a été nommé pour chanter l'hymne national américain avant la rencontre, la ligue américaine a annoncé que le français DJ Snake performera aux platines, en direct, au bord du terrain, avant le coup d'envoi de la 57e édition du Super Bowl.

Le palmarès du Super Bowl

Voici le palmarès du Super Bowl de ces dix dernières années