Super Bowl 2023 : Kansas City vainqueur, Mahomes MVP, le résumé en vidéo

Au terme d'un Super Bowl très accroché dans la nuit de dimanche à lundi 13 février, les Chiefs de Kansas City se sont imposés.

Au bout du suspense. Alors que les Chiefs de Kansas City étaient menés les 3/4 de ce Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi 13 février en France, ces derniers ont finalement renversé les Philadelphie Eagles pour s'adjuger un nouveau Super Bowl, le 3e. Une nouvelle fois auteur d'une grande prestation, le quarterback star des Kansas City Patrick Mahomes a été élu MVP de la finale et entre également un peu plus dans l'histoire.

"(A la pause), tout le monde a dit que nous devions intensifier notre jeu (Kansas City était mené 24-14). La défense a joué son va-tout en deuxième période. Et en attaque, nous avons juste trouvé un moyen d'être efficaces. Je veux remercier tout le monde. Nous nous sommes sacrément battus. Nous avons déjà vécu de tels moments (Kansas City avait gagné le Super Bowl en 2020). Je me suis appuyé sur mes coéquipiers. Tu ne peux pas tout ramener à toi. Il faut compter sur les gars avec qui on se bat chaque semaine et ces gars ont répondu présent " a lancé Patrick Mahomes après le match.

Quel show à la mi-temps pour le Super Bowl ?

Cette année, après Shakira et Jennifer Lopez en 2020, The Weekend en 2021, un medley de rap US en 2022, c'est Rihanna qui était présente pour le show de la mi-temps.

Le palmarès du Super Bowl

Voici le palmarès du Super Bowl de ces dix dernières années