"Les Français ont un problème avec la jalousie" : les propos de David Ginola et Tony Parker sur la réussite financière sont-ils justifiés ?

Au cours de l'émission "Quelle Époque" dimanche 23 avril, David Ginola et Tony Parker se sont confiés sur la réussite financière des sportifs

Une phrase et un buzz. Au cours de l'émission Quelle époque présentée par Léa Salamé dimanche 23 avril sur France 2, David Ginola et Tony Parker ont été interrogés sur la réussite financière des sportifs par la journaliste, "gagner autant d'argent, ça fait péter les plombs ?" demande-t-elle. Immédiatement, celui qui sera intronisé au Hall of Fame de la NBA dans quelques semaines a répondu non sans une pointe d'ironie, "ils aiment trop cette question en France."

"On envoie nos enfants à l'école pour quoi ? Pourquoi on dit aux enfants : 'il faut que tu travailles bien à l'école, que tu aies un super boulot' ?", a demandé David Ginola évoquant le tabou autour de l'argent. "C'est une problématique, en France, on ne dit pas combien on gagne ! Moi, en Angleterre, c'était affiché. Tout le monde savait combien les personnes gagnaient", a-t-il ajouté. Même constat aux Etats-Unis pour Tony Parker : "Pareil. Ils sont fiers de la réussite et ils n'ont pas peur d'en parler, ce n'est pas un sujet tabou. J'ai toujours été très clair avec ça. Moi j'assume".