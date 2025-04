"Si Xabi Alonso arrive, je quitte le Real Madrid" : l'ultimatum

Si Xabi Alonso s'installe sur le banc du Real Madrid comme cela est pressenti, il partira. Un scénario qui agiterait dans les coulisses de la Maison Blanche.

Le feuilleton autour de l'avenir de Carlo Ancelotti et son potentiel départ continue d'alimenter les discussions en Espagne. Si l'entraîneur italien s'efforce d'appeler au calme en mettent en avant une parfaite entente en interne avec sa direction - "Nous sommes tous dans le même bateau", a-t-il déclaré récemment - la réalité serait toute autre selon le média espagnol Defensa Central.

Le président de la Casa Blanca Florentino Perez aurait ainsi confié en privée voir d'un mauvais œil l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du club, et qu'il n'hésiterait pas à partir si l'Espagnol arrivait sur le banc. Une prise de position forte pour le président qui a façonné le Real Madrid du XXIe siècle, bâtissant un peu plus la légende du club. L'arrivée du technicien du Bayer Leverkusen est donc directement liée à un départ de Carlo Ancelotti dont le futur est toujours en suspens.

Mais on voit mal comment l'ancien milieu défensif de la Roja pourrait arriver sur le banc merengue, sans l'aval du président. Florentino Perez voudrait à minima conserver Davide Ancelotti, le fils et adjoint de Carlo Ancelotti, pour conserver un lien entre l'effectif et un potentiel futur staff technique. Problème, celui-ci ne serait pas intéressé par cette proposition puisqu'il lorgnerait sur un banc en tant que coach principal.

Pour l'heure, le Real Madrid veut rester prudent. Officiellement, Florentino Perez et son directeur général José Angel Sanchez sont focalisés sur la fin de saison en Liga et la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Il n'empêche que le spectre du départ d'un des plus importants présidents de l'histoire du club aurait de quoi secouer profondément la Casa Blanca.