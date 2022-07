Championnats du monde d'Athlétisme 2022 : heure des épreuves et programme du jour

MONDIAUX D'ATHLETISME. Début des championnats du monde d'athlétisme ce vendredi 15 juillet avec plusieurs chances de médailles pour les Français.

Plus grande compétition de l'année en athlétisme, les championnats du monde sont particulièrement attendus par les athlètes, un an après les Jeux olympiques de Tokyo. Parmi les stars à suivre, le champion olympique du 100m Marcel Jacobs est un peu dans l'incertitude après plusieurs mois de blessure, mais vise bien un premier titre de champion du monde. La Belge Nafissatou Thiam, heptathlète de légende, vise un nouveau sacre mondial après celui acquis en 2017 et sera également l'une des stars à suivre. Enfin, comment ne peut cite Mundo Duplantis. Le perchiste suédois, recordman du monde et surtout seul au monde depuis plusieurs saisons, vise un premier titre de champion du monde aux Etats-Unis.

Allyson Felix, la légende américaine sera également de la partie et prendra sa retraite après les Mondiaux chez elle. "Ça va être rempli d'émotions je pense, envisage-t-elle. C'est la dernière pour moi, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je vais tout donner et m'amuser. J'espère qu'on se souviendra de moi comme une compétitrice féroce, mais surtout, le plus important pour moi, comme quelqu'un qui a essayé de laisser le sport dans un meilleur état que je l'ai trouvé, qui a essayé de soutenir les femmes athlètes, et les femmes en général, et de se battre pour plus d'égalité."

Chez les Français, les yeux seront rivés sur Kévin Mayer. Favori du décathlon, le Français espère laver la déception des JO de Tokyo et sa médaille d'argent dans un concours ou il était blessé. On peut également citer la jeune pépite du 110 m haies Sascha Zhoya qui dispute sa première année en sénior. Il y a quelques jours, et à 20 ans seulement, il s'est imposé lors des Championnats de France, en juin, avec un chrono de 13,24 s en demi-finale puis de 13,17 s en finale. Cela représente la 9e performance mondiale de l'année, et la meilleure pour un Européen.

Où se déroulent les championnats du monde d'athlétisme 2022 ?

Pour cette édition 2022, les Mondiaux se déroulent pour la première fois de l'histoire aux États-Unis, dans le prestigieux Stade Hayward Field, à Eugene dans l'Oregon. Situé dans le campus de l'université d'Oregon, le Hayward Field accueille des meetings d'athlétisme depuis 1921.

Les championnats du monde d'athlétisme 2022 vont se disputer à partir du vendredi 15 juillet 2022 à 9h05 heure locale (pour l'heure CET, ajoutez 9h) avec le lancer de marteau hommes, et terminera le 24 juillet à 19h50 avec le relais 4 x 400 m femmes.

Quel est le programme des championnats du monde d'athlétisme ?

Toutes les heures sont indiquées en heure locale. Ajoutez 9h pour obtenir l'heure CET. Voici le programme complet des Mondiaux d'athlétisme avec les séries le matin et les finales lors de la session en soirée.

Jour 1 - 15 juillet

(à partir de 18h05) Qualifications marteau hommes

(19h10) Qualifications hauteur hommes

(20h45) Séries 4x400 m mixte

(21h05) Qualifications marteau femmes

(21h30) Tour préliminaire 100 m hommes

(22h10) 20 km marche femmes

(00h10 samedi) 20 km marche hommes

(02h05) Qualifications poids femmes

(02h15) Séries 3000 m steeple hommes

(02h20) Qualifications perche femmes

(03h00) Qualifications longueur hommes

(03h10) Séries 1500 m femmes

(03h50) Séries 100 m hommes

(03h55) Qualifications poids hommes

(04h55) Finale 4x400 m mixte

Jour 2 - 16 juillet

(19h30) Qualifications triple saut femmes

(19h35) Séries 3000 m steeple femmes

(20h10) Qualifications hauteur femmes

(20h25) Séries 110 m haies hommes

(21h00) Finale marteau hommes

(21h20) Finale 10.000 m femmes

(22h20) Séries 400 m haies hommes

(02h10 dimanche) Séries 100 m femmes

(03h00) Demi-finales 100 m hommes

(03h20) Finale longueur hommes

(03h25) Finale poids femmes

(03h30) Séries 1500 m hommes

(04h05) Demi-finales 1500 m femmes

(04h50) Finale 100 m hommes

Jour 3 - 17 juillet

(15h15) Marathon hommes

(19h35) Heptathlon - 100 m haies

(20h05) Séries 400 m hommes

(20h35) Heptathlon - Hauteur

(20h35) Finale marteau femmes

(21h00) Séries 400 m femmes

(22h00) Finale 10.000 m hommes

(22h45) Heptathlon - Poids

(02h05 lundi) Demi-finales 110 m haies hommes

(02h05) Qualifications disque hommes

(02h25) Finale perche femmes

(02h33) Demi-finales 100 m femmes

(03h03) Demi-finales 400 m haies hommes

(03h27) Finale poids hommes

(03h38) Heptathlon - 200 m

(04h00) Demi-finales 1500 m hommes

(04h30) Finale 110 m haies hommes

(04h50) Finale 100 m femmes

Jour 4 - 18 juillet

(15h15) Marathon femmes

(18h35) Heptathlon - Longueur

(19h55) Heptathlon - Javelot

(02h05 mardi) Séries 200 m hommes

(02h10) Qualifications disque femmes

(02h45) Finale hauteur hommes

(03h00) Séries 200 m femmes

(03h20) Finale triple saut femmes

(03h55) Heptathlon - 800 m

(04h20) Finale 3000 m steeple hommes

(04h50) Finale 1500 m femmes

Jour 5 - 19 juillet

(02h15 mercredi) Séries 400 m haies femmes

(02h40) Finale hauteur femmes

(03h05) Demi-finales 200 m femmes

(03h33) Finale disque hommes

(03h50) Demi-finales 200 m hommes

(04h30) Finale 1500 m hommes

(04h50) Finale 400 m haies hommes

Jour 6 - 20 juillet

(00h20 jeudi) Qualifications javelot femmes

(01h25) Séries 5000 m femmes

(02h20) Séries 800 m hommes

(03h15) Demi-finales 400 m haies femmes

(03h30) Finale disque femmes

(03h45) Demi-finales 400 m femmes

(04h15) Demi-finales 400 m hommes

(04h45) Finale 3000 m steeple femmes

Jour 7 - 21 juillet

(02h05 vendredi) Qualifications javelot hommes

(02h10) Séries 800 m femmes

(03h10) Séries 5000 m hommes

(03h20) Qualifications triple saut hommes

(04h00) Demi-finales 800 m hommes

(04h35) Finale 200 m femmes

(04h50) Finale 200 m hommes

Jour 8 - 22 juillet

(15h15) 35 km marche femmes

(02h05 samedi) Qualifications perche hommes

(02h40) Séries 4x100 m femmes

(03h05) Séries 4x100 m hommes

(03h20) Finale javelot femmes

(03h35) Demi-finales 800 m femmes

(04h15) Finale 400 m femmes

(04h35) Finale 400 m hommes

(04h50) Finale 400 m haies femmes

Jour 9 - 23 juillet, session du soir

(18h50) Décathlon - 100 m

(19h40) Décathlon - Longueur

(20h20) Séries 100 m haies femmes

(21h00) Qualifications longueur femmes

(21h10) Décathlon - Poids

(01h10 dimanche) Décathlon - Hauteur

(02h10) Séries 4x400 m femmes

(02h40) Séries 4x400 m hommes

(03h00) Finale triple saut hommes

(03h10) Finale 800 m hommes

(03h25) Finale 5000 m femmes

(03h35) Finale javelot hommes

(03h55) Décathlon - 400 m

(04h30) Finale 4x100 m femmes

(04h50) Finale 4x100 m hommes

Jour 10 - 24 juillet, session du soir

(15h15) 35 km marche hommes

(18h35) Décathlon - 110 m haies

(19h30) Décathlon - Disque

(21h15) Décathlon - Perche

(02h05 lundi) Demi-finales 100 m haies femmes

(02h05) Décathlon - Javelot

(02h25) Finale perche hommes

(02h50) Finale longueur femmes

(03h05) Finale 5000 m hommes

(03h35) Finale 800 m femmes

(04h00) Finale 100 m haies femmes

(04h20) Décathlon - 1500 m

(04h35) Finale 4x400 m hommes

(04h50) Finale 4x400 m femmes

Quelle est la diffusion TV des championnats du monde d'athlétisme ?

Pour pouvoir suivre les championnats du monde d'athlétisme 2022 aux Etats-Unis, il faudra se brancher sur les antennes de France TV sport en France. Les commentaires seront assurés par Alexandre Boyon, Benoît Durand, Nelson Monfort et Stéphane Diagana.