Championnats du monde d'athlétisme 2022 : heure et programme du jour

MONDIAUX D'ATHLETISME. Cinquième journée des championnats du monde d'athlétisme aux Etats-Unis, découvrez le programme du jour.

Suite des championnats du monde d'athlétisme ce mardi 19 juillet avec la 5e journée de compétition. Au programme, les demi-finales du 200m chez les hommes et les femmes, mais également la finale du 400m haies dans la nuit avec le champion olympique norvégien Karsten Warholm et surtout le Français Wilfried Happio, deuxième temp de la demi-finale qui espère apporter la toute première médaille de la délégation française. Avec un temps de 48''14, il est devenu le 2e meilleur performeur français derrière Stéphane Diagana.

"Il faut qu'il gère bien sa course pour qu'il essaie de courir 47''70 - 47''80. Est-ce qu'il va pouvoir trouver des solutions pour être à bonne distance ? Ça sera compliqué de courir beaucoup plus vite s'il a les mêmes soucis qu'en demi-finales" analyse Stéphane Diagana. "Il pourra compenser un peu à l'énergie, parce que ça sera une finale, parce qu'il y aura de l'opposition, mais il ne pourra pas gagner autant. Avec l'envie, sans rien changer, il fera peut-être 47''90 - 48''00, ce qui sera déjà très bien. Mais s'il veut passer un palier supérieur, il va falloir qu'il fasse une course énorme. Ou alors il a des ressources physiques pures qui sont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer."

Où se déroulent les championnats du monde d'athlétisme 2022 ?

Pour cette édition 2022, les Mondiaux se déroulent pour la première fois de l'histoire aux États-Unis, dans le prestigieux Stade Hayward Field, à Eugene dans l'Oregon. Situé dans le campus de l'université d'Oregon, le Hayward Field accueille des meetings d'athlétisme depuis 1921.

Les championnats du monde d'athlétisme 2022 vont se disputer à partir du vendredi 15 juillet 2022 à 9h05 heure locale (pour l'heure CET, ajoutez 9h) avec le lancer de marteau hommes, et terminera le 24 juillet à 19h50 avec le relais 4 x 400 m femmes.

Quel est le programme des championnats du monde d'athlétisme ?

Toutes les heures sont indiquées en heure locale. Ajoutez 9h pour obtenir l'heure CET. Voici le programme complet des Mondiaux d'athlétisme avec les séries le matin et les finales lors de la session en soirée.

Jour 5 - 19 juillet

(02h15 mercredi) Séries 400 m haies femmes

(02h40) Finale hauteur femmes

(03h05) Demi-finales 200 m femmes

(03h33) Finale disque hommes

(03h50) Demi-finales 200 m hommes

(04h30) Finale 1500 m hommes

(04h50) Finale 400 m haies hommes

Jour 6 - 20 juillet

(00h20 jeudi) Qualifications javelot femmes

(01h25) Séries 5000 m femmes

(02h20) Séries 800 m hommes

(03h15) Demi-finales 400 m haies femmes

(03h30) Finale disque femmes

(03h45) Demi-finales 400 m femmes

(04h15) Demi-finales 400 m hommes

(04h45) Finale 3000 m steeple femmes

Jour 7 - 21 juillet

(02h05 vendredi) Qualifications javelot hommes

(02h10) Séries 800 m femmes

(03h10) Séries 5000 m hommes

(03h20) Qualifications triple saut hommes

(04h00) Demi-finales 800 m hommes

(04h35) Finale 200 m femmes

(04h50) Finale 200 m hommes

Jour 8 - 22 juillet

(15h15) 35 km marche femmes

(02h05 samedi) Qualifications perche hommes

(02h40) Séries 4x100 m femmes

(03h05) Séries 4x100 m hommes

(03h20) Finale javelot femmes

(03h35) Demi-finales 800 m femmes

(04h15) Finale 400 m femmes

(04h35) Finale 400 m hommes

(04h50) Finale 400 m haies femmes

Jour 9 - 23 juillet, session du soir

(18h50) Décathlon - 100 m

(19h40) Décathlon - Longueur

(20h20) Séries 100 m haies femmes

(21h00) Qualifications longueur femmes

(21h10) Décathlon - Poids

(01h10 dimanche) Décathlon - Hauteur

(02h10) Séries 4x400 m femmes

(02h40) Séries 4x400 m hommes

(03h00) Finale triple saut hommes

(03h10) Finale 800 m hommes

(03h25) Finale 5000 m femmes

(03h35) Finale javelot hommes

(03h55) Décathlon - 400 m

(04h30) Finale 4x100 m femmes

(04h50) Finale 4x100 m hommes

Jour 10 - 24 juillet, session du soir

(15h15) 35 km marche hommes

(18h35) Décathlon - 110 m haies

(19h30) Décathlon - Disque

(21h15) Décathlon - Perche

(02h05 lundi) Demi-finales 100 m haies femmes

(02h05) Décathlon - Javelot

(02h25) Finale perche hommes

(02h50) Finale longueur femmes

(03h05) Finale 5000 m hommes

(03h35) Finale 800 m femmes

(04h00) Finale 100 m haies femmes

(04h20) Décathlon - 1500 m

(04h35) Finale 4x400 m hommes

(04h50) Finale 4x400 m femmes

Quelle est la diffusion TV des championnats du monde d'athlétisme ?

Pour pouvoir suivre les championnats du monde d'athlétisme 2022 aux Etats-Unis, il faudra se brancher sur les antennes de France TV sport en France. Les commentaires seront assurés par Alexandre Boyon, Benoît Durand, Nelson Monfort et Stéphane Diagana.