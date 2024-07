Kevin Mayer gravement blessé et forfait pour les JO ? Son état de santé

Le décathlonien semble s'être gravement blessé lors de la Ligue de Diamant à Paris ce dimanche 7 juillet.

Un cri qui a jeté un froid dans tout le stade. Double champion du monde, Kevin Mayer semble s'être gravement blessé lors de l'épreuve du 110m haies dans la Ligue de Diamant à Paris ce dimanche 7 juillet. Au milieu de la course, le Français s'est effondré et a hurlé de douleur. L'équipe médicale est intervenue, mais Mayer n'a finalement pas eu besoin du fauteuil roulant, il a pu quitter la piste en marchant, doucement, se touchant l'arrière de la cuisse gauche. Il a été pris en charge par le médical. Pour l'heure, on ignore la nature exacte de sa blessure, mais l'inquiétude grandit.

Le Français a eu beaucoup de mal à se qualifier pour les prochains JO de Paris 2024, arrachant cette dernière lors des championnats d'Europe d'athlétisme en juin dernier.