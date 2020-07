Roxana Maracineanu : la ministre des Sports reconduite, mais sous tutelle

ROXANA MARACINEANU. La ministre des Sports a été reconduite ce lundi 6 juillet 2020, lors du remaniement, dans le gouvernement de Jean Castex. Mais elle sera sous tutelle de Jean-Michel Blanquer...

DERNIERE MINUTE - La ministre des Sports Roxana Maracineanu est parvenue à se maintenir au gouvernement, mais à la tête d'un ministère délégué aux Sports et rattaché à l'Education nationale, une évolution souhaitée par certains, une "relégation" pour d'autres, qui posera en tout cas la question de ses moyens. Plusieurs noms avaient circulé pour remplacer l'ancienne championne du monde de natation et son équipe jurait n'avoir aucune garantie jusqu'aux dernières heures précédant l'annonce de l'équipe de Jean Castex. Finalement, Roxana Maracineanu reste au gouvernement, mais doit accepter un ministère délégué, placé sous le périmètre d'un grand portefeuille de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, confié à Jean-Michel Blanquer. "On a les Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024, mais on perd un ministère de plein exercice. C'est le début du démantèlement du ministère des Sports", a déploré, en réagissant auprès de l'AFP, l'ancienne ministre des Sports Marie-George Buffet (1997-2002). Une "relégation", a tweeté à son tour le député Génération.s Régis Juanico. Pour lui, l'idée "peut paraître séduisante sur le papier" mais "sous tutelle d'un mastodonte, le risque est celui de la dilution". Au contraire, le patron du comité olympique français (CNOSF) Denis Masseglia, voit son voeu exaucé, lui qui plaidait il y a une semaine encore ce rapprochement pour construire d'"indispensables synergies" et "miser sur la jeunesse". "Un ministère de plein exercice, ça ne sert à rien (si le budget est faible). Ca flatte l'ego du ministre, c'est tout", disait-il.

Le remaniement du gouvernement va-t-il concerner le ministère des Sports ? Depuis la nomination de Jean Castex au poste de Premier ministre, vendredi, la question est sur de nombreuses lèvres dans le milieu sportif. Le suspense va prendre fin aujourd'hui avec l'annonce de la composition du gouvernement par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, qui devrait avoir lieu en fin d'après-midi. Roxana Maracineanu, qui occupe la fonction depuis un peu moins de deux ans (elle avait remplacé Laura Flessel le 4 septembre 2018) a fait part de son ambition de conserver son poste mais Emmanuel Macron et le nouveau chef du gouvernement pourraient être tentés d'apporter de la nouveauté pour incarner "le nouveau chemin" promis par le chef de l'Etat.

La semaine dernière, plusieurs noms d'éventuels candidats à ce poste de ministre des Sports dans le nouveau gouvernement ont été évoqués dans la presse. Le journal L'Equipe indiquait notamment, dans son édition de samedi : "Si Maracineanu s'en va, le favori pour le poste est Karl Olive". Ce dernier, ancien journaliste sportif sur Canal+, s'est reconverti en politique depuis la fin des années 1990. Il est maire de Poissy depuis 2014 et vice-président du conseil départemental des Yvelines depuis 2015. Le quotidien sportif évoquait également d'autres personnalités, dont la boxeuse boxeuse Sarah Ourahmoune, la présidente du comité paralympique Marie-Amélie le Fur, le président de l'organisation patronale CosMos Philippe Diallo... De son côté, Pascal Gentil, ancien champion de taekwondo, a fait acte de candidature, le 25 juin dernier, toujours dans L'Equipe : "Mon nom circule. Je ne prétends à rien mais je suis prêt à servir mon pays comme je l'ai toujours fait (...) Roxana est une amie (...) Peut-être qu'elle restera à son poste et que je ne serai jamais ministre mais j'ai cette démarche de dire que le sport français mérite d'être reconnu et valorisé différemment".

Lors des précédents changements de gouvernements, en mai 2017 et en septembre 2018, les noms de Pierre-Yves Bournazel (parti Agir, député de Paris), Amélie Oudéa-Castéra (société civile, énarque, ancienne joueuse de tennis et aujourd'hui directrice exécutive transformation digitale, e-commerce et data du Groupe Carrefour), de Maud Fontenoy (ex-navigatrice et aujourd'hui vice-présidente du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur) ou encore de Pierre Durand (ex-champion d'équitation) et de Thierry Rey (ex-judoka) avaient été murmurés mais leurs profils n'avaient finalement pas été retenus. A noter, enfin, qu'il est également possible que le nouveau ministre des Sports soit... un secrétaire d'Etat aux Sports, qui serait rattaché à un ministre aux prérogatives élargies. Verdict aux alentours de 17h.