Gouvernement Borne 2 : composition et liste complète des ministres

GOUVERNEMENT. La composition définitive du gouvernement Borne 2 est enfin connue. Nommés le 4 juillet 2022, 41 ministres dont une dizaine de nouveaux membres forment le nouvel exécutif. La liste complète des ministres.

[Mis à jour le 5 juillet 2022 à 10h53] Le gouvernement Borne 2 est un exécutif sans surprise construit dans la lignée du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Les poids lourds de la macronie enfoncent leur racine plus profondément, la parité générale est rétablie, quant à l'ouverture politique, la brèche ne s'est pas vraiment élargie. Reste que le gouvernement est désormais plus fourni avec 41 membres et de nouveaux ministres délégués et secrétaires d'Etat.

Une quinzaine de nouvelles personnalités ont fait leur entrée au gouvernement Borne 2 dont certaines à des postes importants comme le médecin urgentiste et consultant de LREM, François Braun, désormais chargé du portefeuille de la Santé. Il faut aussi compter sur le retour d'anciennes ministres d'Emmanuel Macron : Marlène Schiappa, Geneviève Darrieussecq et Sarah El Haïry. Si les deux premières ont changé de missions, la troisième a retrouvé le secrétariat d'Etat en charge de la Jeunesse. Outre ces nouvelles têtes désignées essentiellement pour des fonctions de ministre délégué ou de secrétaire d'Etat, le gouvernement reste majoritairement composé des mêmes visages. Beaucoup ont été conforté dans leurs fonctions, le jeu des chaises musicales n'ayant visé qu'une poignée de ministres : Olivier Véran est devenu porte-parole du gouvernement à la place d'Olivia Grégoire qui a récupéré le maroquin des PME, du Commerce et de l'Artisanat tandis que Franck Riester est le nouveau ministre des Relations avec le Parlement. Le philippiste Christophe Béchu a, lui, été promu à la tête du ministère de la Transition écologique.

Côté départ, l'ancien ministre des Solidarités Damien Abad est le seul à avoir été remercié par le gouvernement et à avoir rejoint les trois ministres défaites lors des législatives, Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin. Les accusations et plaintes déposées contre Damien Abad pour "tentatives de viol" ont finalement eu raison de son maintien au gouvernement.

Le remaniement du 4 juillet a nommé un nouveau gouvernement composé de 41 postes. Parmi ces postes, on compte 16 ministres, 15 ministres délégués et 10 secrétaires d'Etat. La parité est parfaite au sein du gouvernement Borne 2 avec 21 hommes et 21 femmes comptant la Première ministre. Mais à y regarder de plus près, les femmes sont minoritaires dans les postes à plus grande responsabilité avec seulement 5 femmes ministres pour 11 hommes. Sur la quarantaine de postes, 12 sont occupés par de nouveaux membres du gouvernement dont 4 par d'anciens ministres d'Emmanuel Macron de retour au sein de l'exécutif mais à des postes différents. Enfin, quatre ministres et secrétaires d'Etat ont quitté le gouvernement suite au remaniement.

Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la Vie associative

François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Caroline Cayeux : ministre déléguée aux Collectivités locales

Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la Transition numérique et aux télécommunications

Olivier Klein, ministre déléguée à la Ville et au Logement

Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer

Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées

Laurence Boone, secrétaire d'Etat chargée de l'Europe

Dominique Faure, secrétaire d'Etat chargée de la Ruralité

Patricia Mirallès, secrétaire d'Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire

Geneviève Darrieussecq, chargée des Personnes handicapées

Quatre personnalités ont quitté le gouvernement après le remaniement. Trois d'entre elles ont démissionné et ont été remplacées après leur défaite aux élections législatives : Brigitte Bourguignon à la Santé, Amélie de Montchalin à la Transition écologique et Justine Benin à la Mer. Quant à Damien Abad, il a été poussé hors du gouvernement : le ministre des Solidarités du premier gouvernement Borne fait l'objet de quatre signalement pour violences sexuelles, dont une plainte ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris.

Bruno LE MAIRE, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique

Gérald DARMANIN, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer

Catherine COLONNA, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Eric DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Sébastien LECORNU, ministre des Armées

Olivier DUSSOPT, ministre du Travail, du Plein-emploi et de l'Insertion

Pap NDIAYE, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse

Sylvie RETAILLEAU, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Marc FESNEAU, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition énergétique

Rima ABDUL-MALAK, ministre de la Culture

Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques

Amélie OUDEA-CASTERA, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques

La liste des ministres délégués :

Olivier VERAN, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement

Franck RIESTER, chargé des Relations avec le Parlement

Isabelle ROME, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances

Gabriel ATTAL, chargé des Comptes publics

Roland LESCURE, chargé de l'Industrie

Jean-Noël BARROT, chargé de la Transition numérique et des Télécommunications

Olivia GREGOIRE, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme

Caroline CAYEUX, chargée des Collectivités territoriales

Jean-François CARENCO, chargé des Outre-mer

Olivier BECHT, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger

Carole GRANDJEAN, chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels

Clément BEAUNE, chargé des Transports

Olivier KLEIN, chargé de la Ville et du Logement

Agnès FIRMIN LE BODO, chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé

Geneviève DARRIEUSSECQ, chargée des Personnes handicapées

Liste des secrétaires d'Etat :