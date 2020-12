Handball. France - Croatie : les Bleues en finale de l'Euro 2020, le résumé du match

FRANCE - CROATIE. Les Bleues se sont aisément imposées contre les Croates. Ce fut une demi-finale sans trop de suspense après une première mi-temps à sens unique. Les Françaises se sont imposées 30-19 et s'offrent ainsi une place en finale de l'Euro 2020 de handball féminin qui sera à suivre ici en direct. Le résumé de la rencontre.

20:03 - La France était trop forte Sur le papier, cette demi-finale était déséquilibrée. Mais la Croatie n'est pas arrivée là par hasard. Après une seule défaite (contre la Norvège), ces Croates avaient le profil idéal du trouble-fête. Sauf que la France n'avait pas envie de tomber dans ce piège. Après 6 minutes de jeu, les Croates sont accrochées aux chevilles françaises et rivalisent. Mais la machine française se met ensuite en route ne laissant aucune chance à leurs adversaires du soir. +2, +4... l'écart grossis à vitesse grand V. En face, en attaque, c'est la panne sèche. Amandine Leynaud est solide et peut compter sur une défense féroce. Les Croates, il est vrai peu inspirées, n'auront mis que 2 buts en 20 minutes. La France mène alors 15 à 5 à la pause. Le match est quasi-plié. La finale est proche. Sauf qu'il reste une seconde période à jouer et les Françaises l'avaient peut-être oublié au retour des vestiaires. Les Croates en profitent pour mettre un 4-1 aux Bleues. Il a fallu 10 minutes pour que les joueuses d'Olivier Krumbholz se remettent à jouer. La défense de fer, bien emmenée par Cléopatre Darleux, est de nouveau ancrée sur le terrain danois. Les Croates perdent tout doucement leur avantage de la seconde période. Les Françaises retrouvent leur +10 acquis pendant les 30 premières minutes. Les Croates n'y croient plus vraiment. La fin de seconde période est à sens unique, un peu comme sur l'ensemble du match. Les Bleues concluent finalement l'opposition 30 à 19. Il n'y aura jamais eu ni doute, ni suspense. Rendez-vous désormais dimanche pour une finale qui les opposera soit face au Danemark soit face à la Norvège. Les Françaises n'auront évidemment qu'un seul objectif en tête, quel que soit l'adversaire: la victoire et rien d'autre.

19:53 - Dembélé "La finale ? Pas de préférence" Alors que l'autre demi-finale va se jouer dans les minutes qui arrivent, Siraba Dembélé explique qu'elle n'a aucune préférence entre les deux équipes. "On a vraiment une équipe très compétitive pour remporter l’euro. Il n’y a pas de préférence entre le Danemark et la Norvège. Ce sont deux équipes nordiques qui jouent avec beaucoup de similitudes".

19:47 - Dembélé : "On a été sérieuse" Au micro de TMC, Siraba Dembélé a résumé la rencontre et se dit "très contente" de la performance de son équipe. "On a été sérieuse. Dès les débuts du match, on les a mises dans le doute. Avec une très bonne entame de match, elles n’avaient aucun espoir et, après, on a déroulé".

19:43 - Niakaté, femme du match Kalidiatou Niakaté, auteure d'une magnifique performance, a été désignée femme du match. Avec un 4 sur 5 au shoot, elle aura été un maillon essentiel dans la victoire française ce soir.

19:35 - La France contre le Danemark ou la Norvège Place à la finale donc désormais pour nos Françaises. Dans une heure, elles pourront suivre l'autre demi-finale entre la Danemark et la Norvège. La finale, elle, aura lieu dimanche à 18 heures !

19:25 - La France est en finale !! C'est ter-mi-né ! La France est en finale de l'Euro ! Les Bleues se sont facilement imposées face aux Croates ! Victoire finale 30 à 19 !

19:23 - Cléopatre Darleux héroïque Elle aura fait une grande deuxième période. Même si sur ce dernier tir, elle ne peut que dévier le tir croate, Cléopatre Darleux aura été très forte dans les buts ce soir. Elle n'a pas facilité les choses aux Croates. Il reste 2 minutes !

19:16 - Les Croates accusent le coup Physiquement, les Croates ont du mal. Les efforts sont plus durs à faire et les duels physiques laissent des traces. Il reste 8 minutes et les Bleues mènent de 11 buts.

19:11 - Premier 2 minutes pour les Bleues La France, après 49 minutes de jeu, prend son premier 2 minutes. Grâce Zaadi écope d'un 2 minutes logique après une défense trop agressive.

19:09 - Temps-mort croate On ne sait pas trop ce que le coach va bien pouvoir dire à ses joueuses. L'écart est trop grand ce soir entre les deux équipes. Il reste un peu plus de 10 minutes pour qu'elles puissent créer un exploit XXL. Mais bon...

19:09 - Les Croates de nouveau face à un mur Les Françaises n'avaient pas envie de donner une once d'espoir aux Croates. La défense bleue est de nouveau hermétique. Cléopatre Darleux, qui a remplacé Amandine Leynaud à la pause, est elle aussi de nouveau impériale. 24-13.

19:03 - Le match s'équilibre Allez ! Il a fallu 10 minutes pour permettre aux Françaises de se remettre dans le droit chemin. Après une mauvaise entame de seconde période, elles sont de nouveau dans la rencontre. Moins de boulevards en défense et plus d'efficacité en attaque: 7-6 pour les Croates en seconde période, 21-12 dans le match.

18:58 - +8 pour les Bleues Le jet de 7 mètres de Grâce Zaadi rentre ! La France est moins bien mais ne baisse pas les bras. 18-10 après une défense en zone des Croates logiquement sanctionnée !

18:54 - Début de seconde période difficile Les Françaises sont restées aux vestiaires. Elles ont légèrement bâclé leurs attaques. Les Croates, elles, ont été parfaites en attaque. Olivier Krumbholz veut arrêter l'hémorragie et prend un temps mort. 16-9 pour la France.