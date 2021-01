Handball. France - Portugal : les Bleus s'imposent et filent en quarts, le résumé du match 

FRANCE - PORTUGAL. Les Bleus se sont imposés facilement face au Portugal sur un score large 32-23. Les Français s'offrent donc la première place du groupe et se qualifient ainsi pour les quarts de finale de ce Mondial 2021 de hand. Découvrez le résumé de la rencontre.

22:45 - Mission quart de finale Le Portugal avait pour habitude ces dernières années d'embêter cette équipe de France. Victorieux sur 2 des 3 dernières confrontations, les Portugais n'ont, ce soir, pas vu le jour. Il fallait de toute façon un cataclysme pour voir la France ne pas se qualifier pour les quarts de finale. Mais Guillaume Gille ne voulait pas de calcul. La France n'a alors pas tergiversé pour s'offrir un match maitrisé de bout en bout. Les hommes de Paulo Pereira ont su, eux, par bride, montré des qualités offensives qui ont laissé Vincent Gérard un peu pantois dans ses buts. Seulement 3 arrêts en 30 minutes pour le rempart tricolore qu'on a vu plus en forme. Mais sa seconde période sera tout autre. Les Bleus n'avaient pas besoin d'un grand gardien ce soir pour mener de +4 à la pause. Alors, quand Vincent Gérard s'est mis à retrouver le niveau qui est le sien, les sextuples champions du monde se sont détachés au score sans frémir. Le Portugal a progressivement coulé tout au long de la seconde période pour finalement s'incliner lourdement 32-23. La France, elle, poursuit son sans-faute ainsi que sa route vers les sommets de ce Mondial. Mais avant d'atteindre l'olympe, place aux quarts de finale. La Hongrie devrait être le prochain adversaire des hommes de Guillaume Gille qui sait mieux que quiconque que, désormais, une nouvelle compétition démarre. "Il faudra être présent dans 3 jours, sinon tout ce qu’on a pu construire va disparaitre".

22:25 - Gille : "Être présent dans 3 jours sinon tout ce qu’on a pu construire va disparaitre" Le coach français ne veut pas pour autant surévaluer la performance de ce dimanche soir et demande plus de régularité. "Autant il ne fallait pas jeter le bébé avec l’eau du bain avant, autant là, il ne faut pas surévaluer la performance. Il faut stabiliser notre niveau. Mais cette victoire nous donne plus de confiance et plus de certitude dans notre jeu. Mais le moment clé, c’est ce quart de finale. Il faudra être présent dans 3 jours sinon tout ce qu’on a pu construire va disparaitre"

22:20 - Guillaume Gille : "Une grosse satisfaction" Guillaume Gille s'est arrêté au micro de BeIN Sport pour adressé une "bonne note" à son équipe. "Ce soir, c'était un match plein face à une équipe qui jouait son va-tout, se félicite le sélectionneur des Bleus. C'est une grosse satisfaction d'avoir livré un tel combat. Sans faire le rabat-joie, on accède seulement aux quarts de finale. On a encore beaucoup de travail".

22:17 - N'Guessan : "Aller le plus loin possible" Auteur d'un très bon retour suite à sa blessure, Timothey N'Guessan se dit très "content du retour sur le terrain. Maintenant, on va essayer d’aller le plus loin possible. Personnellement, je vais très bien, j’ai juste besoin de cardio. Mais ça, c'est comme d’habitude", sourit le français.

22:06 - Guigou : "Envie de faire de belles choses" Au micro de BeIn Sport, Michael Guigou est très satisfait du contenu et du résultat du match. "C’est très bien. On est très, très heureux. On a pris notre revanche et avec la manière. C'était un match très sérieux. Dans l’engagement, ça a bien marché. Maintenant, on va regarder quel adversaire on va avoir. On a envie de faire de belles choses. Hongrie ou Espagne, c'est soit le champion d’Europe en titre, soit une équipe qui a fait d’énormes progrès". Réponse demain soir.

21:57 - VICTOIRE !!! Bravo les Bleus ! C'est terminé !!! Les Bleus s'imposent aisément contre les Portugais 32-23 ! La France est donc officiellement en quart de finale de ce Mondial 2021 !

21:55 - Plus de suspense Les Bleus ne forcent plus leur niveau. Il reste 3 minutes de jeu et les Portugais ont rendu les armes depuis longtemps. Les Bleus filent vers les quarts de finale !

21:50 - L'arrêt de Vincent Gérard !! OUI VINCENT !! Sur une perte de balle française, Vincent Gérard fait le travail et réalise une superbe parade du bras droit face au Portugais venu seul face à lui !

21:47 - Le show Descat ! Il enchaîne et ne s'arrête plus ! Hugo Descat, sur un contre, marque un nouveau but. Les Portugais ne mettent plus un pied devant l'autre et n'avaient plus marqué depuis 8 minutes !

21:46 - +9 pour les Bleus Vincent Gérard retrouve sa forme ! Encore un arrêt ! L'action qui suit permet aux Bleus de mettre un +9 aux Portugais ! Sublime chabala de Descat !

21:42 - La France à +7 Encoooore le coooontre des Bleus !!! +7 pour les Français ! Les Portugais n'y arrivent plus, les Français déroulent ! Il reste moins de 15 minutes.

21:38 - La mine de Dika Mem IL EST INNARÊTABLE !!! Quelle frappe de Dika Mem à 9 mètres ! Une praline qui ne laisse aucune chance au gardien portugais ! 23-17 !

21:35 - Hugo Descat a bien suivi Incroyable ! Par deux fois, les Portugais avaient choisi de laisser leur but vide. Par deux fois, les Français ont tiré de loin et ont trouvé les poteaux. La seconde fois, Hugo Descat a bien suivi pour récupérer le ballon et marquer !

21:33 - L'arrêt de Vincent Gérard ! Ladies and gentlemen, Vincent Gérard is back ! Nouvelle parade du portier français ! Les Bleus en profitent pour se mettre à l'abri !