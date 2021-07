Porte-drapeau français aux JO : qui sont Samir Aït Saïd et Clarisse Agbegnenou ?

Samir Aït-Saïd et Clarisse Agbegnenou ont été désignés comme figures de proue de la France pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

[Mis à jour le 23 juillet 2021 à 15h10] Les porte-drapeau de la France pour les Jeux de Tokyo sont le gymnaste Samir Aït Saïd et la judokate Clarisse Agbegnenou, choisis pour porter le drapeau tricolore au pays du soleil levant lors de la cérémonie d'ouverture ce 23 juillet. Ils succèdent ainsi à Teddy Riner. Pour les Jeux paralympiques, qui se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021, ce sont Sandrine Martinet et Stéphane Houdet qui brandiront le drapeau français. Face à la journaliste Karine Baste-Régis, les heureux élus n'avaient pas caché leur vive émotion à l'issue du verdict qui les a désignés porte-drapeaux le 5 juillet dernier. Samir Aït Saïd, qui avait été blessé lors de l'épreuve du saut à cheval, à Rio, en 2016, explique avoir "envie d'écrire une nouvelle page avec une médaille olympique". La judokate française Clarisse Agbegnenou espère cette fois-ci monter sur la plus haute marche du podium, elle qui avait fini deuxième en 2016. Sandrine Martinet, qui avait failli prendre sa retraite après les Jeux paralympiques est heureuse d'avoir attendu quatre ans supplémentaires avant de raccrocher et accueille cette nouvelle comme "une immense fierté, un honneur incroyable".

Un système inédit

L'identité des deux porte-drapeaux était restée secrète jusqu'alors même si des noms (y compris ceux qui ont finalement été officiellement désignés) circulaient déjà. Afin d'officialiser ce choix, il aura fallu que deux ambassadeurs de chaque fédération qualifiée pour les Jeux classent trois athlètes par ordre de préférence. Le vote s'est déroulé entre vendredi 2 juillet et dimanche 4 juillet 2021 et les votants devaient choisir parmi six candidatures féminines et quatre candidatures masculines. C'est la première fois qu'une femme et un homme par délégation porteront, à deux, les couleurs de leurs pays.