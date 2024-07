Clarisse Agbegnenou aux JO : un premier combat déjà dur, la journée en direct

Clarisse Agbegnenou repart au combat, trois ans après son titre olympique à Tokyo. La Française est engagée en -63kg et entre en lice à 10 heures.

L'essentiel Clarisse Agbegnenou tente de conserver son titre olympique en -63kg aux JO de Paris.

Sa journée commence par une redoutable entame face à l'Israelienne Gili Sharir, 3e des derniers championnats d'Europe.

La Française a vécu une olympiade plus compliquée, faisant son retour en 2023 après une maternité. Ses derniers mois ont été plus difficiles mais elle quand même encore partie des favorites, portée par ses 6 titres de championne du monde et ses deux titres olympiques (individuel et par équipes en 2021).

En direct

09:41 - A quelle heure a lieu le premier combat de Clarisse Agbegnenou ? La journée commence à 10h au Grand Palais ephémère. Clarisse Agbegnenou débute son tournoi dès les 16e de finale, n'étant pas protégée par un statut de tête de série. Au programme, son premier tour face à Gili Sharir est programmé en 12e combat. Il va donc falloir patienter un peu... 09:37 - Le grand jour d'Agbegnenou ? Le début de la journée de judo approche au Grand Palais éphémère. Sur le site du Champ de mars, tous les regards français seront tournés vers Clarisse Agbegnenou, engagée dans un immense défi de conserver son titre olympique acquis à Tokyo en catégorie -63kg, deux ans seulement après avoir mis au monde sa fille Athéna.

C'est le grand jour pour Clarisse Agbegnenou ! Trois ans après son titre à Tokyo, synonyme de première médaille d'or olympique et de consécration pour une judokate qui avait gagné tous les autres titres possibles, la Française repart au combat ce mardi 30 juillet en catégorie -63kg. Mais la donne a changé. Une maternité est passée par là et le retour à l'entraînement après la naissance de sa fille Athéna a été compliqué. Si elle a raflé un nouveau titre mondial en 2023, les derniers mois ont été plus difficiles avec des hauts et de gros bas comme sa 7e place aux championnats d'Europe suivis d'une 3e place aux derniers Mondiaux. Loin, très loin de sa mainmise sur la catégorie depuis de nombreuses années.

Classée 6e mondiale avant ses JO, Clarisse Agbegnenou aura un tirage difficile dès son entrée en lice face à l'Israëlienne Gili Sharir, médaillée de bronze aux derniers championnats d'Europe. Et, même en cas de victoire, la suite de la journée s'annonce corsée. Peuvent suivre rapidement la Kosovare Fazliu qui l'a déjà battue ou la Canadienne Beauchemin-Pinard. De très gros morceaux sur la route d'un nouveau titre olympique...

La biographie express de Clarisse Agbegnenou

Clarisse Agbegnenou est née de parents d'origines togolaises le 25 octobre 1992. Elle a donc 31 ans au moment de disputer ces JO de Paris. L'enfance de Clarisse Agbegnenou, a été marquée par la maladie et les difficultés. Née grande prématurée avec son frère jumeau Aurélien, Clarisse passe le début de sa vie en couveuse durant quatre semaines et doit subir une opération due à la malformation d'un rein. Elle tombe même dans le coma pendant sept jours. Petite, même si elle est souvent malade et hospitalisée, elle se bat et finit par martyriser les garçons dans la cour de l'école primaire. Poussée au judo par la directrice de son école et ses parents alors qu'elle faisait de l'athlétisme et de la danse, la Française trouve sa voie et un moyen de canaliser son énergie.

Elle intègre le club des Art martiaux d'Asnières à 9 ans, puis entre au pôle de l'équipe de France à 14 ans, à Orléans, où elle continue de martyriser les garçons, mais sur les tatamis cette fois. Sacrée championne de France junior -63 kg en 2009, elle entre à l'INSEP et rejoint le Judo Club Escales Argenteuil, à 16 ans et demi. Clarisse Agbegnenou remporte sa première médaille d'or internationale aux championnats d'Europe en 2013. La première d'une longue lignée. Auréolée de ses titres de championne du monde et de championne d'Europe, elle débarque aux Jeux de Rio en 2016 avec la ferme intention de rafler la médaille d'or, mais perd en finale devant la Slovène Tina Trstenjak. Après les Jeux, elle rejoint le Red Star Club (RSC) de Champigny-sur-Marne. Depuis, la judokate française règne sur sa catégorie des -63 kg. Elle a récolté quatre titres de championne du monde supplémentaire, trois titres européens et faisait évidemment figure de favorite pour les JO de Tokyo, où elle a été désignée porte-drapeau de la délégation française en compagnie du gymnaste Samir Aït Saïd. Repartie de Tokyo avec deux médailles d'or (individuel -63kg et par équipe), elle a fait une pause dans sa carrière pour donner naissance à une petite fille Athéna en 2022. Elle a fait son retour sur les tatamis l'an dernier et a glané un sixième titre de championne du monde 2023 avant d'échouer aux championnats d'Europe (7e) puis de prendre la 3e place aux Mondiaux 2024. Clarisse Agbegnenou est aussi très engagée sur le plan associatif et est notamment la marraine et ambassadrice de l'association SOS Préma.