Slovénie - France : heure, chaîne TV, composition... les infos du match de hand

Après une entrée en matière réussie contre l'Angola, l'équipe de France s'attaque au gros morceau de son premier tour : la Slovénie. Un match à prendre très au sérieux.

Il fallait bien rentrer dans son championnat du monde et c'est chose faite pour l'équipe de France après sa victoire confortable contre l'Angola, vendredi (30-20). Sans manquer de respect aux triples championnes d'Afrique en titre, la compétition commence sérieusement, ce dimanche soir, pour les filles d'Olivier Krumbholz qui font face à la Slovénie. Une nation dangereuse qui n'a fait qu'une bouchée du Monténégro lors de son premier match (28-18). "On est prévenu depuis 2017 que c'est une équipe dangereuse", confirme le sélectionneur des Bleues, référence à une défaite (23-24) en ouverture d'un Mondial que la France allait remporter.

Sauf que les choses ont changé depuis. Si la France a changé de statut en étoffant sensiblement son palmarès (titres olympiques, mondiaux et européens), la Slovénie a gagné en épaisseur. Toujours emmenées la buteuse Ana Gros, bien connue en France pour avoir joué à Metz et Brest, la menace s'est faite protéiforme avec l'apport de Tjasa Stanko, Nina Zulic (toutes deux auteures de 4 buts) ou Elizabeth Omoregie. "La base arrière est déjà conséquente, si en plus on fait briller la gardienne, comme ça avait été le cas en 2017, ça commence à faire beaucoup", prévient Krumbholz. En effet, sous la coupe de Dragan Adzic, l'homme qui a mené le Monténégro au titre européen et à la finale olympique en 2012, les Slovènes ont densifié leur défense, sublimée par une gardienne en pleine confiance. Comme Glauser face à l'Angola, Amra Pandzic a écœuré les Monténégrines en réalisant 14 arrêts, à 54 % de réussite. "C'est la France qui nous attend, un match très physique comme toujours, ça défend très fort, ça donne des coups, donc nous aussi il faut qu'on en donne", a averti le sélectionneur de la jeune nation des Balkans. Sans nul doute, Coralie Lassource, Alicia Toublanc et les Françaises auront fort à faire pour venir à bout de la Slovénie. Un premier gros morceau pour savoir si les championnes olympiques sont bel et bien prêtes à affronter les joutes à venir dans ce Mondial espagnol.

Le match entre la France et la Slovénie est programmé à 18 heures et se disputera dans le Palau D'Esportes de Granollers, dans la banlieue de Barcelone.

Le match entre la France et la Slovénie sera diffusé en direct sur beIN Sport 1 mais également en clair sur TMC. C'est l'unique rencontre du premier tour qui sera accessible au grand public.

Il sera possible de suivre la rencontre Slovénie - France en streaming sur la plateforme MyTF1 mais aussi sur MyCanal.

La France est appelée à débuter avec Cléopâtre Darleux dans les buts, à moins qu'Olivier Krumbholz ne titularise à nouveau Laura Glauser, après sa grande prestation contre l'Angola. La capitaine Coralie Lassource et Alicia Toublanc occuperont les ailes. Foppa devrait être alignée au pivot. En base arrière, Estelle Nze Minko et Laura Flippes entoureront Grâce Zaadi, au poste de demi-centre.

Côté Slovénie, Pandzic prendra place dans les buts. Zulic aura les clés du jeu et sera chargée d'alimenter ses arrières Gros et Stanko. Ljepoja occupera le rôle de pivot. Sur les ailes, on retrouvera Gomilar et Stevik.