DIRECT. France - Pologne : chaîne TV... Suivez l'avant-match en live

FRANCE - POLOGNE. Pour son premier match du tour principal, l'équipe de France se frotte à la Pologne. Coralie Lassource et les Bleues visent une nouvelle victoire pour poursuivre sur leur lancée.

20:00 - Retrouvailles huit ans après C'est la première fois depuis 2013 que la France et la Pologne se retrouve dans le cadre d'un championnat du monde. Il y a huit ans, les Polonaises avaient barré la route des demi-finales aux Tricolores (22-21). 19:56 - Surprise pour la Russie Lauréate de ses trois matches lors du premier tour, la Russie a connu un premier accroc. Plus tôt dans la journée, les vice-championnes olympiques ont concédé le nul contre la Slovénie (26-26). Dans l'autre rencontre, la Serbie s'est extirpé du piège monténégrin, s'imposant de deux buts (27-25). Avant le début du match contre la Pologne, la France a été rejointe par les Serbes et est à un point de la Russie. En cas de victoire, les Bleues seraient seules en tête. 19:55 - Série en cours pour les Bleues La France reste sur 11 victoires de rang. Les Bleues n'ont plus connu la défaite depuis le 31 juillet dernier et son affrontement face à la Russie de Viakhireva lors du premier tour des Jeux olympiques (27-28). 19:50 - Qualification à l'arrachée Défaite lors de ses deux premiers matches contre la Russie et la Serbie, la Pologne a validé son billet pour le tour principal lors de la dernière journée en déboulonnant le Cameroun (33-19). 19:47 - Bientôt l'heure de la Pologne Le tour principal est sur le point de démarrer pour l'équipe de France. Invaincues depuis le début de la compétition, les Françaises visent une nouvelle victoire ce soir contre la Pologne pour entamer de la meilleure des manières cette nouvelle phase du championnat du monde de handball.



19:45 - Bilan historiquement défavorable La France et la Pologne se sont affrontés à 27 reprises au cours de leur histoire commune. Le bilan est largement défavorable aux Bleues qui ont perdu à 19 reprises face à leurs rivales polonaises pour seulement 7 victoires. Une fois, la rencontre entre les deux nations a abouti à un match nul.



19:40 - La Pologne reste sur une victoire Défaites lors de ses deux premiers matches, la Pologne a validé son billet pour le tour principal lors de la dernière journée en déboulonnant le Cameroun (33-19). 19:35 - Une dernière sortie compliquée Lors de la dernière journée du premier tour, la France s'est extirpée des griffes du Monténégro de l'impassable Rajcic, s'arrogeant la victoire à la force de sa défense, de la profondeur de son banc et de son orgueil (24-19). 19:30 - Bienvenue Bonjour et bienvenue pour suivre le direct commenté du championnat du monde de handball féminin. Pour son premier match du tour principal, la France rencontre la Pologne, qui a terminé troisième du Groupe B derrière la Russie et la Serbie.

La rencontre entre la France et la Pologne est programmée à 20h30 et se déroulera au Palau d'Esports de Granollers, en Catalogne.

Le match opposant la France et la Pologne sera diffusé sur beIN Sports 1; Aucune chaîne en clair n'a acquis les droits pour cette première rencontre du tour principal.

La rencontre entre la France et la Pologne sera accessible en streaming uniquement sur la plateforme My Canal.

On ne change pas une équipe qui gagne. Comme depuis le début du tournoi, Laura Glauser débutera dans le but français. La capitaine Coralie Lassource sera alignée sur l'aile gauche, avec Alicia Toublanc en pendant à droite. Pauletta Foppa commencera au pivot. Enfin, en base arrière, Océane Sercien-Ugolin remplacera à nouveau Laura Flippes, comme arrière droite et accompagnera Estelle Nze Minko et Grâce Zaadi sur la base arrière.

Côté polonais, Arne Senstad aligne une base arrière composée d'Alexandra Rosiak et Monika Kobylinska entourant la demi-centre Kinga Achruk. Aux ailes, on retrouvera Dagmara Nocun à gauche et Adrianna Gorna à droite. Sylwia Matuszcyk sera titularisé au pivot. Enfin, Monika Maliczkizwicz occupera le poste de gardienne.