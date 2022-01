"Euro masculin de handball 2022 : les Bleus terminent 4e, les résultats"

CHAMPIONNAT D'EUROPE HAND 2022. Dénouement cruel à l'Euro 2022 de hand avec la 4e place de l'équipe de France de hand.

[Mis à jour le 31 janvier 2022 à 15h25] Les Bleus avaient l'espoir de prendre une médaille, elle en a pris une, mais seulement celle de la 4e place après sa défaite face au Danemark à l'issue d'une prolongation cruelle pour les hommes de Guillaume Gille. "C'est une déception de ne pas arriver à concrétiser, à valider ce match, qui a été un grand match de handball. On peut être très fier de ce qu'on a réalisé, même s'il y a beaucoup de frustration de ne pas avoir eu cette maitrise dans les derniers instants. On aurait pu mieux négocier certains ballons. On est très déçu, mais aussi fier, car cela a été la compétition la plus compliquée que j'ai pu connaitre, en tant que coach ou en tant que joueur. Les conditions logistiques, les blessures, le Covid, on a eu tous les jours des soucis différents. Néanmoins, avec ce groupe, on a pris beaucoup de plaisir, on sent qu'il est sur la bonne voie. Quand on voit que les trois derniers matchs se jouent dans les derniers instants, cela prouve la difficulté de ramener une médaille de l'Euro. La médaille pour la quatrième place, c'est un peu la cerise sur le gâteau de cet Euro, où on nous aura tout fait subir en quinze jours. C'était le crash test tous les matins. On a eu des galères tous les jours, mais on a réussi à rester focus sur le handball. Tout ceci nous a demandé énormément d'adaptation en tant que staff. Cela fait de l'expérience, mais j'espère que tout cela restera unique dans ma carrière" a analysé le sélectionneur de l'équipe de France.

En maigre lot de consolation, sachez que c'est la Suède, tombeuse des Bleus, qui a remporté cet Euro de hand en battant l'Espagne en finale 27-26.

Quel est le classement des groupes de l'Euro de hand ?

Retrouvez le classement complet du tour principal lors de l'Euro 2022 de handball.

Suivez les matchs de la France en direct

Revivez les résumés des matchs de l'équipe de France lors de l'Euro 2022 de handball.

Quelle diffusion TV pour l'Euro de hand masculin ?

Diffuseur gratuit exclusif des plus belles rencontres des Bleus, le Groupe TF1 a proposé plusieurs rencontres dont la demi-finale en prime time sur TF1. Le groupe beIN Sports a de son côté retransmis l'intégralité de la rencontre.

Quels sont les joueurs sélectionnés ?

Gardiens : Rémi DESBONNET (Usam Nîmes Gard) - Vincent GÉRARD (Paris SG HB) - Wesley PARDIN (Pays d'Aix Université Club)

Ailiers gauches : Hugo DESCAT (Montpellier HB) - Dylan NAHI (Kielce)

Arrières gauches : Thibaud BRIET (HBC Nantes) - Nikola KARABATIC (Paris SG HB) - Karl KONAN (Pays d'Aix Université Club) - Romain LAGARDE (Pays d'Aix Université Club)

Demi-centres : Kentin MAHÉ (Telekom Veszprem HC) - Aymeric MINNE (HBC Nantes)

Pivots : Ludovic FABREGAS (FC Barcelone) - Théo MONAR (HBC Nantes) - Nicolas TOURNAT (PGE Vive Kielce)

Arrières droits : Julien BOS (Montpellier HB) - Dika MEM (FC Barcelone) - Melvyn RICHARDSON (FC Barcelone)

Ailiers droits : Benoît KOUNKOUD (Paris SG HB) - Yanis LENNE (Montpellier HB) - Valentin PORTE (Montpellier HB - Cap)