DIRECT. France - Ukraine : Les Bleus en contrôle, suivez le match de hand en Llive !

18:36 - Les Bleus gèrent le match

C'est la pause à Szeged et l'équipe de France maîtrise parfaitement son sujet (17-11). Sans forcer mais avec beaucoup de sérieux, les Bleus n'ont rien laissé aux Ukrainiens et ont fait l'écart. Profitant du scénario favorable, Gille a fait tourner son effectif et impliqué tout le monde, à l'image de Briet, auteur de trois buts et très intéressant par sa fraîcheur. Trop limitée et s'entêtant dans l'axe central, l'Ukraine subit les évènements.