France - Pays-Bas : heure, chaîne TV... Où suivre le match de hand en direct ?

FRANCE - PAYS-BAS. Après un tour préliminaire rondement mené, c'est le début du tour principal pour les Bleus dans cet Euro 2022 avec un premier match face aux Pays-Bas.

Invaincue, l'équipe de France espère toujours l'être à l'issue de la première rencontre du tour principal face aux Pays-Bas qu'elle rencontre pour la première fois en 28 ans dans une compétition internationale. Au prise dans le groupe avec le Danemark, l'Islande, la Croatie et le Monténégro, la France doit prendre tous les points possibles pour atteindre le dernier carré de cet Euro masculin de handball. Face aux Pays-Bas, jugés comme l'adversaire le plus "faible" du groupe I, les Bleus devront faire le plein de confiance avant un match déjà très important ce samedi face à l'Islande.

"L'équipe des Pays-Bas a réalisé trois belles prestations et il faut aussi se souvenir, que lors de la phase de qualifications, elle avait tenu en échec la Slovénie et battu la Pologne. Sa présence au tour principal est donc une demie surprise. Son jeu est agréable à voir, avec de la continuité, et est animé par Luc Steins qui impose son rythme et son tempo. Il y a toujours la volonté de faire vivre le ballon et notamment sur grand espace où les joueurs se projettent très vite avec énormément d'engagement et de rythme dans ce secteur. On a l'impression d'une équipe libérée et audacieuse dans ce qu'elle réalise. Beaucoup de joueurs ont quasiment joué les 3 heures sur les 3 matchs, donc elle dispose de peu de rotations. Je trouve que cette équipe maîtrise bien ce qu'elle a à faire. On cherchera à faire valoir nos forces plutôt que de s'adapter à l'adversité" a analysé Kentin Mahé avant la rencontre.

À quelle heure débute le match de hand France - Pays-Bas ?

Le coup d'envoi de la rencontre entre la France et le Pays-Bas dans le cadre du premier match du tour principal de l'Euro masculin de handball sera donné à 18h depuis Budapest

Sur quelle chaîne suivre le match France - Pays-Bas ?

Pour pouvoir suivre la rencontre entre la France et les Pays-Bas, une seule solution s'offre à vous, la chaîne payante beIN Sports 1 qui détient les droits de la compétition.

Si vous n'avez pas de téléviseur, pas de panique, vous pouvez suivre le match France - Pays-Bas en direct via un lien streaming sur l'application MyCanal.

Quels sont les pronostics de la rencontre entre la France et les Pays-Bas ?

La France est bien évidemment la grande favorite pour cette rencontre. La cote de la victoire des Bleus est à 1,11 sur Unibet et Parions Sport. Le match nul a la cote la plus élevée avec du 17 pour Parions Sport et 16,8 pour Unibet. La victoire des Pays-Bas est de son côté à 8 sur le site en ligne Parions Sport.

Classements de l'Euro masculin de handball

Vous pouvez suivre tout au long de la compétition les classements et l'évolution du calendrier de cet Euro masculin de handball.