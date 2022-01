"DIRECT. France - Danemark : les Bleus perforé en défense, suivez match de hand en live"

France - Danemark. Les Tricolores n'y arrivent pas. Karabatic et ses coéquipiers jouent au yo-yo mais ne parviennent pas à boucher l'écart avec des Danois en grande réussite.

21:40 - Nouvel éclat Le retour de temps-mort est brutal pour les Bleus. Holm parvient à se jouer d'un Mem, trop tendre, pour marquer. Derrière, Karabatic voit son tir repoussé par Landin à gauche. Le contre est réussit par Hansen. Les Danosi reprennent 5 longueurs d'avance (21-26).

21:37 - Gérard enfin ! Cette fois, Gérard tient son premier arrêt du match. Le portier tricolore lit bien le tir puissant de Kirkelokke et le sort des deux mains. Dans la foulée, Karabatic prend la défense danoise à revers et les Bleus ne sont plus qu'à trois buts. Temps-mort danois à près d'un quart d'heure de la fin du match (21-24).

21:36 - Karabatic stoppé Karabatic se glisse dans le dos de la défense et en second pivot se présente face à Landin qui met en échec le vétéran français.

21:35 - Le show Landin Les Bleus perdent à nouveau le contact. Monar a une occasion en contre de ramener les Français à deux buts saute dans la zone et voit Landin le repousser du pied gauche; Dans la foulée, Kirkelokke enchaîne son huitième but en dix tentatives.

21:34 - Gérard n'y arrive pas Vincent Gérard vit un calvaire dans son but depuis le début de la rencontre. Le gardien français cède à l'aile et en est à 0/15.

21:33 - La grande course de Lenne Richardson est précieux depuis son entrée en jeu. Il vient défier et mobiliser deux défenseurs à droite, donne à Lenne qui dans son dos contourne la défense pour aller marquer dans le secteur central (18-21).

21:31 - Fabregas agressif et sorti Les Bleus montrent un plus d'agressivité à l'image de Fabgregas qui entraîne son adversaire au sol et récolte deux minutes. Sur l'attaque suivante, les Danois font tourner le ballon sans aller vers le but et perde la possession.

21:30 - Mem enfin Enfin trouvé lancé sur son côté droit, Mem fixe Landin et le prend à contrepied pour un but probant. L'arrière droit se relance et ramène les siens à 4 buts (17-21).

21:29 - Richardson en mouvement Richardson prend ses responsabilités et infléchie sa course vers la gauche où il s'infiltre dans l'intervalle avant de battre Landin à gauche (16-20).

21:28 - Holm fait mal Ballon en main, Holm attaque dans l'axe et vient se frotter à Konan. Ce dernier ne monte pas et laisse le Danois armer du bras droit pour tromper d'un tir à rebond Gérard (15-20).

21:26 - Descat trompe Landin Nouveau penalty et Descat fixe bien à droite Landin pour ouvrir le feu à gauche et inscrire son troisième but dans l'exercice. Une manière de bonifier l'interception de Nahi sur l'action précédente entre Holm et Kirkelokke (15-19).

21:25 - Mem rate La soirée est compliquée pour Mem qui ne trouve pas la mire. Voulant aller trop vite, il se précipite dans le secteur central et voit Landin anticiper du bon côté.

21:23 - Kirkelokke encore Le festival de Kirkelokke continue. Cette fois à plus de 9 mètres, il profite de l'absence de montée de Fabregas pour expédier une mine dans la lucarne à gauche (13-18).

21:22 - Reprise à Budapest C'est reparti du côté de Budapest avec les Bleus qui engagent et dans le secteur central Richardson, lancé, prend de vitesse Mensah dont le positionnement était douteux. Landin ne peut rien (13-17).