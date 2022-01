"France - Danemark : heure, chaîne TV... Les infos du match de hand"

Dernier match du tour principal et enjeu majeur pour l'équipe de France qui joue sa place en demi-finale face au Danemark, invaincu dans la compétition.

"Nous préparons ce match tel un quart de finale. Il n'y a pas d'autres scénarios que celui de chercher la victoire." La confession de Vincent Griveau, analyste vidéo des Bleus, dit tout de ce qui se jouera ce soir au MVM Dome de Budapest. Dans l'imposante enceinte de la capitale hongroise, chauffée à blanc par une foule garnie, débarrassée de toute jauge, l'équipe de France se prépare à son premier match couperet. Car s'il s'agit en réalité de son dernier match du tour principal, celui-ci n'est rien d'autre qu'une rencontre à sens unique. Les jokers ont été joués et ne reste plus que l'angoisse et l'exaltation de ces rendez-vous où tout est à écrire. Les belles histoires, les grandes conquêtes se nourrissent de cette incertitude, de ces bascules où tout ne tient qu'à un fil. Depuis leur défaite cuisante en début de semaine contre l'Islande, les Bleus savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Le sérieux avec lequel ils ont démembré le Monténégro a rassuré et la divine surprise croate contre l'Islande a ouvert la porte mais l'espace est mince car se dresse en dernier obstacle, l'immense Danemark. Une victoire assurerait de participer aux demi-finales, un nul aussi mais Valentin Porte et ses partenaires ne veulent pas en entendre parler. "Ce que vont faire les Danois, on s'en moque. Quels que soient nos adversaires, on veut prendre un point mais surtout gagner ce match pour accéder aux demi-finales", tranche le capitaine français.

Ce dernier entend bien capitaliser sur l'état d'esprit retrouvé du groupe. "Face au Monténégro, on a retrouvé cette hargne et la fougue qui nous caractérisent", convient-il. Les retours de Ludovic Fabregas et Karl Konan ont fait du bien, notamment dans le secteur défensif, base des succès tricolores. S'il n'a rien d'un barbare, Konan a sécurisé ses partenaires apportant un impact nouveau après cinq jours à ruminer en raison d'un test positif au Covid-19. De même le repositionnement de Karabatic dans un rôle de chef d'orchestre en demi-centre, au relais de Mahé (Covid), a réorganisé le jeu des Bleus.

Le Danemark veut les éjecter

Ces nouvelles certitudes, venues panser les plaies ouvertes par les Islandais, ne seront pas de trop pour affronter un Danemark qu'on ne présente plus et qui fait honneur à son statut de favori de la compétition. La sélection scandinave plane avec 6 succès en autant de matches, et n'a été accrochée qu'une fois par la Croatie. "Elle est forte dans tous les secteurs de jeu et le prouve depuis le début de l'Euro. On s'attend à une confrontation contre nos meilleurs ennemis qui, s'ils peuvent nous éliminer, ne se priveront pas de le faire", prévient Griveau. Les Bleus ne seront pas surpris par les armes adverses. En effet, le groupe danois est le même que celui qui avait atteint la finale des Jeux olympiques en août dernier, à la seule exception Morten Olsen, remplacé par le talentueux demi-centre de Vezprem Ramus Lauge. Si Mikkel Hansen constitue un danger permanent, il a trouvé en Gidsel un second des plus redoutables. Désigné meilleur joueur du tournoi olympique, le jeune danois (22 ans) fait preuve d'une réussite insolente dans cet Euro avec un seul échec (!) au tir. Le stopper sera l'une des clés mais pas la seule car la menace protéiforme. "Si tu stoppes Gidsel, il y a quand même Hansen qui peut te mettre 13 buts", résume Minne. Au-delà des deux arrières, les ailiers sont tout aussi dangereux dans la tradition du handball nordique.

Allégrement gâtée offensivement, la formation danoise est également rugueuse en défense devant le l'inébranlable Niklas Landin, de toutes les conquêtes depuis une décennie. Sans compter l'envie qui animera ce groupe de jouer un mauvais tour à leurs meilleurs ennemis. Battus en finale olympique, par ses mêmes Français, les Danois ne seraient pas contre leur refuser l'accès au dernier carré et de "remettre les Français dans l'avion", comme l'a gentiment dit le pivot Möllegard. "On va tous être remonté à bloc. C'est un match à la vie à la mort", referme Valentin Porte. Comme si souvent lors de ces confrontations avec le Danemark.

La rencontre entre la France et le Danemark aura lieu à partir de 20h30, du côté du MVM Dome de Budapest, dans la capitale hongroise.

L'ultime match du tour principal entre la France et le Danemark sera retransmis en direct sur TFX et beIN Sports 1. A noter que la chaîne qatarie couvre l'intégralité de la compétition et que TF1 diffusera la demi-finale et la finale si les Bleus y participent.

La rencontre entre les Tricolores de Karl Konan et les Scandinaves de Landin sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal ainsi que sur MyTF1.

Pour son dernier match du tour principal, la France s'appuiera encore et toujours sur l'inamovible Vincent Gérard dans le but. Karabatic prendra les rênes du jeu en demi-centre, en l'absence de Mahé (positif au Covid-19), avec Mem sur sa droite et Minne à gauche. Descat et Lenne animeront les ailes quand Tournat sera titulaire au pivot, Fabregas, sur le banc, se remettant doucement d'une grippe.

Côté danois, Jacobsen pourra compter sur sa star Mikkel Hansen, accompagné sur la base arrière par Lauge en demi-centre et le meilleur joueur des derniers JO Gidsel à droite. Saugestrup évoluera au pivot quand Landin et Svan seront positionnés aux ailes. Enfin, dans le but, l'inoxydable Landin fera figure de dernier rempart.