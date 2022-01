DIRECT. France - Suède : les Bleus peuvent-ils le refaire ?, suivez le match de hand en live

En supériorité numérique, Pellas est servi dans le dos de Mem et trompe un Gérard impuissant. Les Suédois reprennent deux buts d'avance à 2'30 de la fin du match (31-33).

Gérard sort de sa boîte et vient réaliser son troisième arrêt sur ce tir venu de la droite. Dans la foulée, Minne se joue de son défenseur et vient punir Palicka d'un tir au niveau de la zone (31-32).

22:09 - La patience suédoise

Les Suédois récitent leur handball et le duo Carlsbogard-Gottfridsson font vivre un calvaire au secteur central français. Le premier repique, sert le second qui feinte à droite pour revenir dans l'axe et rendre à son compère qui perfore Gérard (29-32).