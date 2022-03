Croatie - France : heure, chaîne TV... Comment suivre le match de handball ?

Croatie - France. Découvrez toutes les informations de cette rencontre de qualifications à l'Euro féminin 2022 de handball entre le Croatie et la France.

Deux mois après avoir remporté la médaille d'argent aux derniers championnats du Monde il y a deux mois, les joueuses de l'équipe de France sont de retour ce jeudi 3 mars pour affronter la Croatie dans le cadre de la deuxième campagne de qualifications à l'Euro 2022 (4-20 novembre 2022) qui se déroulera en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro. Privé de certains joueuses pour blessures (Pauletta Foppa, Kalidiatou Niakaté et Orlane Ahanda) et choix sportifs (Allison Pineau et Catherine Gabriel), Olivier Krumbolz a sélectionné de nouvelles joueuses dont Déborah Lassource et Sarah Bouktit qui honoreront leur première sélection ce jeudi.

Le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball redémarre un cycle qui s'étend jusqu'aux Jeux olympiques de Paris en 2024 : "On réattaque un cycle de trente mois. Nous sommes au début, c'est toujours le moment de faire des essais, voir où en sont les jeunes". Les Bleues ont l'occasion de se qualifier dès dimanche soir si elles remportent les deux confrontations face à la Croatie cette semaine (jeudi 3 mars et dimanche 6 mars).

Le coup d'envoi de cette rencontre de qualification à l'Euro féminin 2022 de handball est prévu à 18h00 depuis la Sports Hall Fran Galovic de Koprivnica en Croatie.

Détenteur des droits, la chaîne BeIn Sports 1 retransmettra la rencontre de l'équipe de France de handball.

Si vous souhaitez regarder la rencontre qui oppose la Croatie à la France dans le cadre des qualifications à l'Euro 2022, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application MyCanal ou BeIn Connect.

Voici les groupes de l'équipe de France et de la Croatie pour cette rencontre :

Croatie : Kapitanovic (G) - Pijevic (G) - Posavec - Senvald - Krsnik - Milosavljevic - D.Kalaus - Jezic (cap) - K.Pavlovic - Buric - Franusic - Simara - Debelic - Turk - Mamic - Barisic - Blazevic - Prkacin.

France : Glauser (G) - Darleux (G) - Nocandy - Toublanc - Valentini - C.Lassource (cap) - Zaadi - Sercien-Ugolin - O.Kanor - Horacek - Edwige - Jacques - Nze Minko - Granier - Bouktit - D.Lassource

Première de sa poule pour se qualifier à l'Euro 2022, la France est donnée favorite face à la Croatie. Si vous souhaitez misez pour Grâce Zaadi et ses partenaires, la cote de la victoire oscille entre 1,04 (NetBet) et 1,12 (Betclic). Mais si vous croyez plutôt à un exploit des Croates, sachez que la cote d'une victoire des locales oscille entre 5,50 (Bwin) et 7,00 (Betclic).