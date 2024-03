Biathlon : Johannes Boe et Lisa Vittozzi remportent les deux gros globes

La dernière manche de la Coupe du monde a vu le sacre du Norvégien et de l'Italienne

À la fin, c'est Johannes Boe qui gagne. Impérial lors de la dernière épreuve à Canmore avec un triplé, le Norvégien a remporté un nouveau gros globe de cristal, son cinquième le "plus dur de sa carrière" selon ses mots. Il est désormais seul troisième biathlète de l'histoire à avoir atteint ce total. Son illustre coéquipier Ole Einar Bjoerndalen n'est plus qu'à une longueur (6), tandis que Martin Fourcade avait remporté sept fois consécutivement le classement général entre 2012 et 2018. C'est difficile de se battre pour classement général. C'est un jeu mental. Sortir victorieux est un sentiment fantastique. C'est le gros globe le plus dur que j'ai gagné, mentalement parlant. C'était génial de se battre contre Tarjei, mais je sais aussi à quel point il est bon. C'était un grand duel, un duel que nous n'avions jamais eu auparavant dans nos carrières.

Chez les femmes, l'Italienne Lisa Vittozzi a remporté le gros globe pour la première fois de sa carrière. Quatre fois médaillée aux Mondiaux de Nove Mesto, dont l'or sur l'individuel, l'athlète de 29 ans a terminé sa saison en boulet de canon. "Aujourd'hui (dimanche, ndlr) a été difficile, avoue-t-elle au micro de l'IBU. J'avais beaucoup de pression, c'était déjà difficile hier sur la poursuite, mais j'ai essayé de garder mon énergie positive, de tirer le meilleur parti de ce moment et de vivre un peu le présent. Je suis contente d'avoir réussi. J'ai pleuré comme un bébé à la fin, c'est très émouvant. C'est sûr que c'est un rêve et peut-être que je le réaliserai dans les prochaines heures. Pour moi, c'est un grand jour et je vais en profiter. Malgré la déception pour Julia Simon ou encore Justine Braisaz Bouchet en course pour ce gros globe, les Françaises ont réalisé une saison incroyable. Lou Jeanmonnot a d'ailleurs parfaitement terminé le travail en s'imposant sur la Mass Start, s'adjugeant le petit globe de la spécialité.

Qui est dans l'équipe de France de biathlon ?

Femmes :

Justine Braisaz-Bouchet

Gilonne Guigonnat

Julia Simon

Lou Jeanmonnot

Jeanne Richard

Sophie Chauveau

Hommes :

Fabien Claude

Quentin Fillon-Maillet

Antonin Guigonnat

Emilien Jacquelin

Eric Perrot

Oscar Lombardot

Tous les résultats des Mondiaux de Nove Mesto

Cette saison 2023/2024 les championnats du monde de biathlon ont eu lieu à Nove Mesto (République Tchèque). Du 7 au 18 février, les biathlètes de chaque nation se sont affrontés pour tenter de décrocher des médailles. Depuis les mondiaux d'Oberhof en 2023 ces courses ne rapportent plus de points pour le classement général de la Coupe du monde. Voici les résultats des championnats du monde :