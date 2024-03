Biathlon : le programme à Soldier Hollow, sans Sophie Chauveau, recalée pour un problème administratif

Huitième manche de la Coupe du monde ce week-end avec l'épreuve à Soldier Hollow aux Etats-Unis.

Huitième et avant dernière manche de la Coupe du monde de biathlon ce week-end du côté de Soldier Hollow aux Etats-Unis. Au programme : un relais masculin, un relais féminin, sprints et poursuites chez les femmes et les hommes. Cinq femmes et six hommes seront alignés aux États-Unis : Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Gilonne Guigonnat, Jeanne Richard ; Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Fabien Claude, Antonin Guigonnat, Eric Perrot et Oscar Lombardot.

On notera l'absence de Sophie Chauveau, qui à cause d'un problème administratif, n'a pas pu rentrer aux Etats-Unis. En effet, son ESTA (autorisation de voyage aux États-Unis) n'a pas été validé à temps. Ce refus serait dû à des vacances qu'elle a passées à Cuba en 2022, pays figurant sur la liste des états soutenant le terrorisme aux yeux de l'administration américaine...

Quel est le programme de la Coupe du monde de biathlon ?

En 2023-2024, les biathlètes disputeront neuf étapes de Coupe du Monde et les championnats du monde à Nove Mesto (République Tchèque) :

Soldier Hollow (Etats-Unis) : du 8 au 10 mars 2024

Canmore (Canada) : du 14 au 17 mars 2024

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de biathlon ?

Le calendrier de la coupe du monde de biathlon de la saison 2023/2024 a été dévoilé par l'IBU (Union internationale de biathlon). Voici le calendrier :

Soldier Hollow (8-10 mars)

08/03 – Relais hommes (20h25)

08/03 – Sprint femmes (23h00)

09/03 – Relais femmes (20h25)

09/03 – Sprint hommes (23h00)

10/03 – Poursuite femmes (17h00)

10/03 – Poursuite hommes (18h50)

Canmore (14-17 mars)

14/03 – Sprint hommes (17h40)

15/03 – Sprint femmes (17h40)

16/03 – Poursuite hommes (12h50)

16/03 – Poursuite femmes (15h10)

17/03 – Mass start hommes (12h50)

17/03 – Mass start femmes (15h10)

Qui est dans l'équipe de France de biathlon ?

Femmes :

Justine Braisaz-Bouchet

Chloé Chevalier

Julia Simon

Lou Jeanmonnot

Caroline Colombo

Sophie Chauveau

Hommes :

Fabien Claude

Quentin Fillon-Maillet

Antonin Guigonnat

Emilien Jacquelin

Eric Perrot

Emilien Claude ou Oscar Lombardot

Quand se déroulent les Mondiaux de Nove Mesto ?

Cette saison 2023/2024 de biathlon sera marquée par les championnats du monde qui se déroulent à Nove Mesto (République Tchèque). Du 7 au 18 février, les biathlètes de chaque nation ont rendez-vous avec les Mondiaux pour tenter de décrocher des médailles. Voici le calendrier des championnats du monde :