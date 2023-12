Biathlon : le programme du week-end

Après une première semaine de course riche en émotions à Östersund, les biathlètes français abordent la seconde étape, à Hochfilzen, avec de l'ambition.

La reprise de la Coupe du Monde de biathlon nous a réservé de belles surprises à Östersund, avec des relais tricolores médaillés et la double victoire de Lou Jeanmonnot. Après cette première étape chargée, comprenant tous les formats de course, les biathlètes retrouvent ce week-end une étape plus classique, avec un sprint, une poursuite et un relais chez les hommes comme chez les femmes.

Le programme du week-end :

Vendredi 8 décembre :

11H30 : Sprint hommes

14H25 : Sprint dames

Samedi 9 décembre :

12H15 : Poursuite hommes

14H45 : Poursuite dames

Dimanche 10 décembre :

11H30 : Relais hommes

14H15 : Relais dames

Résumé de l'étape d'Östersund

Après une première victoire en carrière sur le sprint, grâce à un 10/10 et un bon temps de ski, Lou Jeanmonnot s'est offerte dimanche un magnifique doublé en signant à nouveau un sans-faute au tir, et en devançant d'un souffle Franziska Preuss sur la ligne d'arrivée. La jeune Française (25 ans) se pose en candidate au gros Globe de Cristal, qui devrait être très disputé cette année. Elle n'a plus que trois points de retard sur Preuss, et sa compatriote Vanessa Voigt qui complète le podium.

Les Allemandes profitent de leur superbe glisse, grâce à un fartage plus efficace que les autres nations, qui leur permet d'être plus compétitives sur les skis. Julia Simon, championne du monde en titre, est encore trop irrégulière au tir, comme l'autre tricolore Justine Braisaz-Bouchet et les sœurs Oeberg. Les Norvégiennes sont en embuscade (elles sont quatre dans le top 8 du classement général), tandis que les Italiennes Lisa Vittozzi et Dorothea Wierer sont trop lentes sur les skis pour le moment.

Samuelsson au top, Boe et les Français pas en forme

Chez les hommes, c'est le Suédois Sebastian Samuelsson qui a fait une très forte impression dimanche, en remportant la poursuite malgré trois fautes au tir et en partant quatrième. Il s'est montré beaucoup plus rapide que ses concurrents, et notamment Philipp Nawrath, vainqueur du sprint samedi et deuxième de la poursuite dimanche. L'Allemand conserve néanmoins la tête du classement général devant Samuelsson, et il y a cinq Norvégiens dans les huit premiers.

Johannes Boe est moins dominateur que l'année dernière sur les skis, et encore trop hésitant au tir, tandis que son concurrent Sturla Laegreid est complètement hors de forme. Constat similaire pour les Français : Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin sont au niveau sur les skis mais pas sur le pas de tir, et seul Fabien Claude parvient à jouer les premiers rôles en ce début de saison. Mais l'hiver est encore long.

La Norvège remporte les deux relais

Sur le relais, les Norvégiens ont été fidèles à leur réputation, en dominant sans partage les autres nations. La France a réussi à décrocher la deuxième place grâce à un superbe dernier tir de Quentin Fillon-Maillet, prenant le meilleur sur les Allemands. La Suède, à domicile, a été décevante en ne finissant que sixième, plombée par des erreurs trop fréquentes au tir.

Sur le relais féminin, la Norvège a décroché l'or, devant la Suède et l'Allemagne. Le relais français a été décevant, trop irrégulier au tir. Les tricolores finissent à la cinquième place, mais avec près de deux minutes et trente secondes de retard sur les vainqueures. Chloé Chevalier, deuxième relayeuse, a malheureusement raté son tir debout, en faisant un tour de pénalité. Justine Braisaz-Bouchet n'a pas vraiment réussi à redresser la barre, et Julia Simon était déjà trop loin. L'Italie, privée de Lisa Vittozzi malade, a aussi fini très loin.

Quel est le programme de la Coupe du monde de biathlon ?

En 2023-2024, les biathlètes disputeront neuf étapes de Coupe du Monde et les championnats du monde à Nove Mesto (République Tchèque) :

Östersund (Suède) : du 25 novembre au 3 décembre 2023

Hochfilzen (Autriche) : du 8 au 10 décembre 2023

Lenzerheide (Suisse) : du 14 au 17 décembre 2023

Oberhof (Allemagne) : du 4 au 7 janvier 2024

Ruhpolding (Allemagne) : du 10 au 14 janvier 2024

Antholz-Anterselva (Italie) : du 18 au 22 janvier 2024

Championnats du monde de Nove Mesto (République Tchèque) : du 7 au 18 février 2024

Oslo-Holmenkollen (Norvège) : du 29 février au 3 mars 2024

Soldier Hollow (Etats-Unis) : du 8 au 10 mars 2024

Canmore (Canada) : du 14 au 17 mars 2024

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de biathlon ?

Le calendrier de la coupe du monde de biathlon de la saison 2023/2024 a été dévoilé par l'IBU (Union internationale de biathlon). Voici le calendrier :

Ostersund (25 novembre-3 décembre)

25/11 – Relais mixte simple (12h30)

25/11 – Relais mixte (14h50)

26/11 – Individuel femmes (11h20)

26/11 – Individuel hommes (14h30)

29/11 – Relais femmes (15h20)

30/11 – Relais hommes (15h20)

01/12 – Sprint femmes (14h45)

02/12 – Sprint hommes (14h45)

03/12 – Poursuite femmes (14h00)

03/12 – Poursuite hommes (16h00)

Hochfilzen (8-10 décembre)

08/12 – Sprint hommes (11h30)

08/12 – Sprint femmes (14h25)

09/12 – Poursuite hommes (12h15)

09/12 – Poursuite femmes (14h45)

10/12 – Relais hommes (11h30)

10/12 – Relais femmes (14h15)

Lenzerheide (14-17 décembre)

14/12 – Sprint femmes (14h15)

15/12 – Sprint hommes (14h15)

16/12 – Poursuite femmes (12h30)

16/12 – Poursuite hommes (14h30)

17/12 – Mass start femmes (12h30)

17/12 – Mass start hommes (14h45)

Oberhof (4-7 janvier)

04/01 – Sprint hommes (14h20)

05/01 – Sprint femmes (14h25)

06/01 – Poursuite hommes (12h25)

06/01 – Poursuite femmes (14h40)

07/01 – Relais hommes (11h30)

07/01 – Relais femmes (14h25)

Ruhpolding (10-14 janvier)

10/01 – Relais femmes (14h30)

11/01 – Relais hommes (14h30)

12/01 – Sprint femmes (14h30)

13/01 – Sprint hommes (14h30)

14/01 – Poursuite femmes (12h30)

14/01 – Poursuite hommes (14h45)

Antholz-Anterselva (18-21 janvier)

18/01 – Individuel court hommes (14h20)

19/01 – Individuel court femmes (14h20)

20/01 – Relais mixte simple (12h55)

20/01 – Relais mixte (14h45)

21/01 – Mass start hommes (12h30)

21/01 – Mass start femmes (14h45)

Championnats du monde de Nove Mesto (7-18 février)

7/02 – Relais mixte (17h20)

9/02 – Sprint femmes (17h20)

10/02 – Sprint hommes (17h05)

11/02 – Poursuite femmes (14h30)

11/02 – Poursuite hommes (17h05)

13/02 – Individuel femmes (17h10)

14/02 – Individuel hommes (17h20)

15/02 – Relais mixte simple (18h00)

17/02 – Relais femmes (13h45)

17/02 – Relais hommes (16h30)

18/02 – Mass start femmes (14h15)

18/02 – Mass start hommes (16h30)

Oslo (29 février-3 mars)

29/02 – Individuel femmes (14h15)

01/03 – Individuel hommes (14h15)

02/03 – Mass start femmes (13h20)

02/03 – Mass start hommes (15h20)

03/03 – Relais mixte simple (12h45)

03/03 – Relais mixte (14h45)

Soldier Hollow (8-10 mars)

08/03 – Relais hommes (20h25)

08/03 – Sprint femmes (23h00)

09/03 – Relais femmes (20h25)

09/03 – Sprint hommes (23h00)

10/03 – Poursuite femmes (17h00)

10/03 – Poursuite hommes (18h50)

Canmore (14-17 mars)

14/03 – Sprint hommes (17h40)

15/03 – Sprint femmes (17h40)

16/03 – Poursuite hommes (12h50)

16/03 – Poursuite femmes (15h10)

17/03 – Mass start hommes (12h50)

17/03 – Mass start femmes (15h10)

Qui est dans l'équipe de France de biathlon ?

Femmes :

Justine Braisaz-Bouchet

Chloé Chevalier

Julia Simon

Lou Jeanmonnot

Caroline Colombo

Sophie Chauveau

Hommes :

Fabien Claude

Quentin Fillon-Maillet

Antonin Guigonnat

Emilien Jacquelin

Eric Perrot

Emilien Claude ou Oscar Lombardot

Quand se déroulent les Mondiaux de Nove Mesto ?

Cette saison 2023/2024 de biathlon sera marquée par les championnats du monde qui se déroulent à Nove Mesto (République Tchèque). Du 7 au 18 février, les biathlètes de chaque nation ont rendez-vous avec les Mondiaux pour tenter de décrocher des médailles. Voici le calendrier des championnats du monde :