Biathlon : les Norvégiens dominateurs, trois podiums français ! Résumé du week-end

L'étape d'Hochfilzen a été dominée par les biathlètes norvégiens, à l'image d'un Johannes Boe de retour au top, tandis que les Français ont obtenu plusieurs podiums.

Comme à Östersund, les relais bleus n'ont pas failli en Autriche et ont rapporté deux beaux podiums. Sur le relais masculin, le quatuor Eric Perrot -Fabien Claude - Emilien Jacquelin - Quentin Fillon-Maillet a fait une course solide et régulière pour finir à la seconde place, mais les Norvégiens étaient intouchables sur les skis. L'Allemagne complète le podium.

Le relais féminin était lancé par Gilonne Guigonnat pour son baptême du feu, avant Lou Jeanmonnot, qui s'est ratée au tir et a dû passer par l'anneau de pénalité. Mais Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, chacune réussissant le 10/10, ont rattrapé plus d'une minute de retard pour offrir la troisième place à la France, derrière la Norvège, qui signe un nouveau doublé, et la Suède.

Braisaz-Bouchet médaillée, Johannes Boe gagne enfin

Le bilan est moins positif sur les courses individuelles pour les tricolores. Le sprint masculin a été remporté par Tarjei Boe devant Laegreid et Samuelsson, et le premier Français était Eric Perrot, 10e. La poursuite a été remportée par Johannes Boe, devant Johannes Dale, Tarjei Boe et Sturla Laegreid pour un quadruplé norvégien. Jacquelin, Perrot et Fillon-Maillet ont fini dans le top 10.

Le sprint féminin a représenté une belle éclaircie pour la France, avec une troisième place pour Justine Braisaz-Bouchet derrière Ingrid Tandrevold et Elvira Oeberg. Cette dernière s'est adjugée la poursuite devant Lena Haecki-Gross et Ingrid Tandrevold, tandis que Julia Simon est remontée à la 5e place.

Ingrid Tandrevold double Lou Jeanmonnot

Au Classement Général, c'est logiquement la Norvégienne Ingrid Tandrevold qui prend la tête après ces deux podiums, devant la Française Lou Jeanmonnot qui avait signé un doublé la semaine dernière. Lisa Vittozzi, d'une régularité exemplaire, complète le podium. Julia Simon, tenante du gros Globe de Cristal, est seulement 11e après un début de saison décevant, mais n'est pas encore hors-course.

Chez les hommes, Tarjei Boe est premier de ce Classement Général grâce aux mêmes exploits que sa compatriotes ce week-end, une victoire et une troisième place. Il devance Sebastian Samuelsson et Johannes Boe, qui a retrouvé ce week-end un excellent niveau. Les Français ne sont pas encore au niveau attendu : coïncidence du classement, Perrot, Jacquelin, Fillon-Maillet et Fabien Claude sont 16e, 17e, 18e et 19e.

Quel est le programme de la Coupe du monde de biathlon ?

En 2023-2024, les biathlètes disputeront neuf étapes de Coupe du Monde et les championnats du monde à Nove Mesto (République Tchèque) :

Östersund (Suède) : du 25 novembre au 3 décembre 2023

Hochfilzen (Autriche) : du 8 au 10 décembre 2023

Lenzerheide (Suisse) : du 14 au 17 décembre 2023

Oberhof (Allemagne) : du 4 au 7 janvier 2024

Ruhpolding (Allemagne) : du 10 au 14 janvier 2024

Antholz-Anterselva (Italie) : du 18 au 22 janvier 2024

Championnats du monde de Nove Mesto (République Tchèque) : du 7 au 18 février 2024

Oslo-Holmenkollen (Norvège) : du 29 février au 3 mars 2024

Soldier Hollow (Etats-Unis) : du 8 au 10 mars 2024

Canmore (Canada) : du 14 au 17 mars 2024

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de biathlon ?

Le calendrier de la coupe du monde de biathlon de la saison 2023/2024 a été dévoilé par l'IBU (Union internationale de biathlon). Voici le calendrier :

Ostersund (25 novembre-3 décembre)

25/11 – Relais mixte simple (12h30)

25/11 – Relais mixte (14h50)

26/11 – Individuel femmes (11h20)

26/11 – Individuel hommes (14h30)

29/11 – Relais femmes (15h20)

30/11 – Relais hommes (15h20)

01/12 – Sprint femmes (14h45)

02/12 – Sprint hommes (14h45)

03/12 – Poursuite femmes (14h00)

03/12 – Poursuite hommes (16h00)

Hochfilzen (8-10 décembre)

08/12 – Sprint hommes (11h30)

08/12 – Sprint femmes (14h25)

09/12 – Poursuite hommes (12h15)

09/12 – Poursuite femmes (14h45)

10/12 – Relais hommes (11h30)

10/12 – Relais femmes (14h15)

Lenzerheide (14-17 décembre)

14/12 – Sprint femmes (14h15)

15/12 – Sprint hommes (14h15)

16/12 – Poursuite femmes (12h30)

16/12 – Poursuite hommes (14h30)

17/12 – Mass start femmes (12h30)

17/12 – Mass start hommes (14h45)

Oberhof (4-7 janvier)

04/01 – Sprint hommes (14h20)

05/01 – Sprint femmes (14h25)

06/01 – Poursuite hommes (12h25)

06/01 – Poursuite femmes (14h40)

07/01 – Relais hommes (11h30)

07/01 – Relais femmes (14h25)

Ruhpolding (10-14 janvier)

10/01 – Relais femmes (14h30)

11/01 – Relais hommes (14h30)

12/01 – Sprint femmes (14h30)

13/01 – Sprint hommes (14h30)

14/01 – Poursuite femmes (12h30)

14/01 – Poursuite hommes (14h45)

Antholz-Anterselva (18-21 janvier)

18/01 – Individuel court hommes (14h20)

19/01 – Individuel court femmes (14h20)

20/01 – Relais mixte simple (12h55)

20/01 – Relais mixte (14h45)

21/01 – Mass start hommes (12h30)

21/01 – Mass start femmes (14h45)

Championnats du monde de Nove Mesto (7-18 février)

7/02 – Relais mixte (17h20)

9/02 – Sprint femmes (17h20)

10/02 – Sprint hommes (17h05)

11/02 – Poursuite femmes (14h30)

11/02 – Poursuite hommes (17h05)

13/02 – Individuel femmes (17h10)

14/02 – Individuel hommes (17h20)

15/02 – Relais mixte simple (18h00)

17/02 – Relais femmes (13h45)

17/02 – Relais hommes (16h30)

18/02 – Mass start femmes (14h15)

18/02 – Mass start hommes (16h30)

Oslo (29 février-3 mars)

29/02 – Individuel femmes (14h15)

01/03 – Individuel hommes (14h15)

02/03 – Mass start femmes (13h20)

02/03 – Mass start hommes (15h20)

03/03 – Relais mixte simple (12h45)

03/03 – Relais mixte (14h45)

Soldier Hollow (8-10 mars)

08/03 – Relais hommes (20h25)

08/03 – Sprint femmes (23h00)

09/03 – Relais femmes (20h25)

09/03 – Sprint hommes (23h00)

10/03 – Poursuite femmes (17h00)

10/03 – Poursuite hommes (18h50)

Canmore (14-17 mars)

14/03 – Sprint hommes (17h40)

15/03 – Sprint femmes (17h40)

16/03 – Poursuite hommes (12h50)

16/03 – Poursuite femmes (15h10)

17/03 – Mass start hommes (12h50)

17/03 – Mass start femmes (15h10)

Qui est dans l'équipe de France de biathlon ?

Femmes :

Justine Braisaz-Bouchet

Chloé Chevalier

Julia Simon

Lou Jeanmonnot

Caroline Colombo

Sophie Chauveau

Hommes :

Fabien Claude

Quentin Fillon-Maillet

Antonin Guigonnat

Emilien Jacquelin

Eric Perrot

Emilien Claude ou Oscar Lombardot

Quand se déroulent les Mondiaux de Nove Mesto ?

Cette saison 2023/2024 de biathlon sera marquée par les championnats du monde qui se déroulent à Nove Mesto (République Tchèque). Du 7 au 18 février, les biathlètes de chaque nation ont rendez-vous avec les Mondiaux pour tenter de décrocher des médailles. Voici le calendrier des championnats du monde :